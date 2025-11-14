1億會員是瞎扯！龐氏騙局逼死豐原5口 「李團長」2大詐術起底

李女靠加入團購、黃金投資兩大話術詐財。（資料照）

台中豐原王姓一家5口命案，操盤手「李團長」李姓女子靠著自稱「團購女強人」與「黃金套利」兩大話術詐財，尤其她宣稱團購會員高達「1億人」的說法根本胡扯，整套模式從頭到尾就是典型「龐氏騙局」，靠後金補前金、資金拆東牆補西牆，一旦金流斷裂便全面崩盤。

檢方指出，李女（49歲）向投資人宣稱正在經營龐大網路團購事業，只要支付50至100萬元「會員費」即可加入，且「保證本利無虞、每月回饋本金10％」，甚至誇口「團購網站會員超過1億人」、「連假期間就能接到上千筆訂單」。

但檢警多次要求她提出相關客觀證據時，她完全拿不出任何資料，實際到場查看倉庫時，更發現堆滿灰塵、無任何進出貨跡象，認定她根本沒有經營任何實質團購業務，而是收取新會員「入會費」支付給早期投資人，製造獲利假象。

另一套詐術則包裝成「黃金投資」，李女聲稱持有特殊管道，可用高於市價價格出售黃金賺取價差，投資人只要自己刷卡，或讓她代刷卡到特定銀樓購買1兩約10萬元黃金，再交由她出售，就能每筆獲利4000至1萬元，且她會替投資人繳刷卡費。

但多家銀樓證稱，並無提供她「VIP特價」或任何套利空間，更指出一般客人若短期買進又賣出，不但無利可圖還會虧錢，所謂「比市價高賣出」根本不可能成立。

