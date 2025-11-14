竹縣麻將協會、競技休閒館進逼校園 議員憂「假休閒、真賭博」

新竹縣議員吳旭智說，新竹縣周邊各縣市都嚴查防堵麻將館、桌遊店可能「假休閒、真賭博」，顯得新竹縣成了這類店家的「磁吸地」。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議員吳旭智近來頻頻接到家長反映，校園周邊越來越多所謂的「麻將協會」、「競技休閒館」、「桌遊店」等，深夜擾人外，周邊道路等垃圾、菸蒂一地，憂心這些會不會是掛羊頭賣狗肉，實際上卻是「假休閒、真賭博」的店家，吳旭智要求縣府產業發展處立即研議自治條例從嚴管制業者設立，並啟動聯合稽查，以防新竹縣淪為賭博業的「磁吸之地」。

然而縣府產發處長陳偉志說，在商業登記中沒有「麻將」、「撲克牌」這樣細的分類，前述業者都是「休閒運動場館業」，算是一般行業，跟被列為特種營業場所的電子遊戲場不一樣。

他直言，民眾在意的應該是賭博行為，而非這類業者；商業登記類別跟業者攬客招牌不見得會一致，只要沒違反土地使用管制，通常不會有問題。如果真的要禁止設立某特定行業，其實不肖者依舊會鑽漏洞改打其他行業的名號辦理商業登記，但其實是換湯不換藥，他覺得可能要透過加強稽查來釐清業者實際的經營模式，其他已訂相關自治條例的縣市執行狀況和成效也有待瞭解、借鏡。

縣警局長林建隆說，新竹縣警方過去是有蒐證且搜索某店家，迄今仍持續關注中，今年倒是沒接獲相關業者涉及賭博的檢舉，如果發現可能有類似的狀況，警方會將之列入臨檢場所，用加強臨檢來防杜。至於隱藏在民宅內的賭場，只要有人檢舉他們就會去蒐證，但賭場要成立有一定的法律構成要件。

縣長楊文科說，麻將館等前述場所時下年輕人愛去的地方，為防範聚賭亂象，他會要求產發處、縣警局等積極稽查和查緝，也確保社區和校園周邊安寧。

新竹縣議員吳旭智手捧新竹縣周邊各縣市嚴查防堵麻將館、桌遊店可能「假休閒、真賭博」的問題，顯得新竹縣成了這類店家的「磁吸地」。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科說，他會請相關單位積極稽查及查緝，確保休閒運動場館業者沒有擾亂社區安寧或聚賭的情狀況。（記者黃美珠攝）

新竹縣府產發處長陳偉志說，麻將館、德州撲克牌等業者都屬一般行業，跟特種營業場所的電子遊藝場不同。（記者黃美珠攝）

新竹縣警局長林建隆說，今年並沒有接獲有麻將館、桌遊店等相關業者有暗藏賭博案的檢舉。（記者黃美珠攝）

