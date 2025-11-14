為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    康全電訊董座、副董涉內線交易 檢兵分7路搜索、約談5人到案

    2025/11/14 16:08 記者陳彩玲／台北報導
    康全電訊涉內線交易，台北地檢署今發動搜索，約談5人到案說明。（資料照）

    上櫃公司康全電訊（8089）涉內線交易，去年3月公告客戶無預警清算，業務將影響1億元利空消息，其母公司訊舟科技任姓董事長、康全邱姓副董事長，竟為規避損失，提前進場將股票賣出，兩人分別避損數十萬元。台北地檢署今發動搜索，約談任男等5人到案說明。

    去年3月14日，康全電訊公告表示，前一晚接獲客戶NetComm Wireless Pty Ltd聲請清算重整，經清查客戶清算影響金額為應收帳款約2千萬，另依據客戶訂單備料的存貨金額為8600萬餘元，合計影響金額約新台幣1億603萬，公司將積極尋找其他客戶，盡快銷售存貨。

    檢調查出，任董得知此利空消息時，在重訊發布、股票禁止交易期間，利用2名女員工證券帳戶，進場將公司股票賣出，避損金額約數十萬元；另邱姓副董事長則使用姪女戶頭賣股，同樣避損約數十萬元。

    台北地檢署今指揮調查局台北市調查處機動站，前往任男等5名被告住家及辦公位置等7處執行搜索，並約談5人到案說明，全案朝違反證交法內線交易罪嫌偵辦。

