「豐原5口命案」李姓團購主求刑15年 鄰里嘆：1條命只值3年？

豐原五口命案偵結起訴，三民路店家認為李姓團購主求刑15年太輕。（記者張軒哲攝）

台中「豐原5口命案」一家人因詐騙投資輕生，震驚全國。時隔3個月，關鍵人物李姓女團購主今日遭台中檢方偵結、求處15年重刑，王家鄰居覺得判太輕，今日下午豐原三民路店家受訪表示，「台灣詐騙猖獗，1條命才判3年，太輕了！」

王家在豐原車站前方三民路租屋，開設生存遊戲與軍用品社10多年，這間4樓透天厝地處黃金地段，目前軍用品店內外空間已清理完畢，招牌也拆除，房東暫時擱置，也無心招租或賣房。

下午豐原區三民路餐飲店家議論此事，店員坦言，全家死得冤枉，5條人命才判15年，實在太輕了，1條命只值3年嗎？關幾年就假釋了。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

