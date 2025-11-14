「豐原5口命案」另一關鍵人物沒被押 謝志忠喊話檢方正視

市議員謝志忠喊話檢方要正視張姓美容師涉案程度。（記者張軒哲攝）

台中「豐原5口命案」一家人因遭到詐騙投資輕生，震驚全國。時隔136天，關鍵人物李姓女團購主今日遭台中檢方偵結，李姓團主被求處15年重刑，市議員謝志忠下午公開王母遺書內容，並說她生前提及「賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止境的壓榨，無止境的還帳，全家決定輕生」，如此沉痛的控訴，卻還有一關鍵人物沒被收押，呼籲檢方正視。

謝志忠說，王媽媽在離開人世前，遺書留下最沉痛的控訴，遺書內容充滿對債務無底洞的恐懼與無奈，最後萬念俱灰。謝志忠說，李女主導整個詐騙過程，泯滅人性、可惡至極，這種人最後關進去，就不要再放出來危害社會。

另一名居中牽線關鍵人物張姓美容師在檢察官複訊後限制住居，至今依舊逍遙法外，網友忿忿不平。

謝志忠說，6月底王家3人生前到服務處詢問意見時，張女屢次來電逼債，當時對話開擴音，張女咄咄逼人，「借錢不用還、不用利息嗎？台灣這麼小，是要躲到天涯海角嗎？」謝志忠認為，基本上張女與李姓團購主是合作共犯結構，張女也該收押重判，請檢方要重視，以慰死者在天之靈。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

