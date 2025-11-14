國道五楊高架南下47.3k火燒車 駕駛急逃無人受傷

國一五楊高架47.3公里南下路段發生火燒車事件。（警方提供）

國道1號五楊高架南下47.3公里處，今上午11點30分發生火燒車事故，31歲郭姓男子駕駛轎車行經該處發現車輛有異狀，趕緊將車輛靠路肩，車頭隨即起火燃燒，火勢一發不可收拾，所幸車內無其他乘客，郭男及時下車未受到傷害也未波及其他車輛，消防隊到場後全力灌救，火勢於12點13分撲滅，現場於下午1點完全排除，恢復全線通車，詳細的起火原因仍待鑑定。

事故發生於上午11點30分，警消接獲報案後趕抵現場時，車輛已陷入猛烈火海，現場濃煙瀰漫，伸手不見五指，為協助救災，警方封閉外線車道進行交通管制，消防人員將火勢撲滅後，轎車已被燒成骨架。

請繼續往下閱讀...

警方表示，用路人若發現車輛有異常狀況，可開啟方向燈並注意後方來車，以漸進方式滑離車道停在路肩後待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺距離擺放故障標誌，人員盡速下車退到護欄外或安全處所待援，也可利用1968 APP警政報案功能向國道警方求援。

國一五楊高架47.3公里南下路段發生火燒車事件。（警方提供）

國一五楊高架47.3公里南下路段發生火燒車事件，消防人員前往救災。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法