為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    翻出半世紀公文控國防部 要求確認土地交換契約存在仍敗訴

    2025/11/14 15:36 記者王捷／台南報導
    實測圖標示精忠九村公私地互占範圍，張姓兄妹主張先人與軍方換地、控軍方侵占，提再審訴仍全遭駁回。（記者王捷翻攝）

    實測圖標示精忠九村公私地互占範圍，張姓兄妹主張先人與軍方換地、控軍方侵占，提再審訴仍全遭駁回。（記者王捷翻攝）

    張姓兄妹不滿土地訴訟敗訴，翻出台南永康精忠九村周邊軍方半世紀前公文與測量圖，控訴國防部政治作戰局早知公私地界線有問題卻遲未釐清，提起再審要求確認土地交換契約存在，高等法院台南分院判駁回。

    判決指出，精忠九村附近一筆國有地由國防部管理，鄰地私有地持分則由張家繼承取得。兩人主張前手地主早年與軍方約定土地互換，國有地部分應分割一塊過戶給他們，反之也願將自家土地一角移轉給國防部，但一審與二審均認為欠缺契約成立與登記基礎才會敗訴。

    兄妹聲稱在老書堆中尋獲多份1960年代陸軍公文與協議紀錄，內容談到精忠九村公私土地糾紛，以及眷戶圍起約6坪公地等文字，還有由眷戶繪製的用地互占詳圖，希望藉此證明軍方與前手地主曾有交換或交換使用合意，屬當年未被法院斟酌的新證物。

    合議庭逐一檢視這些資料後指出，軍方在50多年前就知道精忠九村周邊公私地界線有問題，也知道有人占用公地，並為此開會協調與發文處理，顯示土地爭議存在已久，但從文件內容仍看不出雙方完成具體土地交換契約，也沒有各方簽名同意的明確約定，因此距離軍方正式承認自己侵占民地仍有一段差距。

    法院表示，再審必須同時符合當事人先前無從提出證物，以及新證物足以改變結果兩項條件。本案中，這些公文早在當年已由相關人持有，張家是否不知情頗有疑義；即使納入考量，也難推翻既有認定，無法讓再審原告得到較有利判決，因此再審被認定無理由，全案仍以張家敗訴收場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播