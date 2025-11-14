翻出半世紀公文控國防部 要求確認土地交換契約存在仍敗訴

實測圖標示精忠九村公私地互占範圍，張姓兄妹主張先人與軍方換地、控軍方侵占，提再審訴仍全遭駁回。（記者王捷翻攝）

張姓兄妹不滿土地訴訟敗訴，翻出台南永康精忠九村周邊軍方半世紀前公文與測量圖，控訴國防部政治作戰局早知公私地界線有問題卻遲未釐清，提起再審要求確認土地交換契約存在，高等法院台南分院判駁回。

判決指出，精忠九村附近一筆國有地由國防部管理，鄰地私有地持分則由張家繼承取得。兩人主張前手地主早年與軍方約定土地互換，國有地部分應分割一塊過戶給他們，反之也願將自家土地一角移轉給國防部，但一審與二審均認為欠缺契約成立與登記基礎才會敗訴。

兄妹聲稱在老書堆中尋獲多份1960年代陸軍公文與協議紀錄，內容談到精忠九村公私土地糾紛，以及眷戶圍起約6坪公地等文字，還有由眷戶繪製的用地互占詳圖，希望藉此證明軍方與前手地主曾有交換或交換使用合意，屬當年未被法院斟酌的新證物。

合議庭逐一檢視這些資料後指出，軍方在50多年前就知道精忠九村周邊公私地界線有問題，也知道有人占用公地，並為此開會協調與發文處理，顯示土地爭議存在已久，但從文件內容仍看不出雙方完成具體土地交換契約，也沒有各方簽名同意的明確約定，因此距離軍方正式承認自己侵占民地仍有一段差距。

法院表示，再審必須同時符合當事人先前無從提出證物，以及新證物足以改變結果兩項條件。本案中，這些公文早在當年已由相關人持有，張家是否不知情頗有疑義；即使納入考量，也難推翻既有認定，無法讓再審原告得到較有利判決，因此再審被認定無理由，全案仍以張家敗訴收場。

