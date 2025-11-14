男子開車要到南部傾倒廢棄物 下車如廁被警「攔截」

男子開車要到南部傾倒廢棄物，司機下車如廁被中途「攔截」。（警方提供）

30歲謝姓男子與26歲李姓男子各自駕駛大貨車滿載廢棄物，13日下午3點多行經苗栗縣頭份市縣道124甲線約1公里處，途中謝男因肚子不舒服下車如廁，將車輛停於路旁被行經員警發現，經盤問後發現2人由台北市士林區載運廢棄物要至南部棄置，遭警方「攔截」，頭份警方也通報苗栗縣政府環保局，針對謝、李2人各開罰6萬元。

頭份警方今天表示，由於該處常有大型車輛行經，並在附近的頭份斗坪或往東的三灣鄉尋找空間亂倒廢棄物，行經的員警特別留意行經車輛，見到謝男肚子痛下車如廁後，立刻呼叫支援並上前盤問，果然發現謝、李2人均未攜帶廢棄物清運聯單。

請繼續往下閱讀...

謝、李2人稱，受雲林縣人士所託，載運工地載運廢土、廢塑膠，磚頭、水泥塊、鋼筋等營建廢棄物要前往南部傾倒，剛好行經被攔截地點就遭查獲。

頭份警方表示，將會持續查緝，若民眾發現類似狀況請立刻通報警方前往處理，全案將依違反廢棄物清理法送辦。

男子開車要到南部傾倒廢棄物，司機下車如廁被中途「攔截」。（警方提供）

男子開車要到南部傾倒廢棄物，司機下車如廁被中途「攔截」。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法