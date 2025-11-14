民生社區百億都更「鳴森苑」火警 北市建管開罰9萬勒令停工

北市松山區一處都更工地大火。（資料照，記者鄭景議翻攝）

台北市松山區民生社區「鳴森苑」都更案工地，13日晚間發生火警，現場濃煙直竄天際，濃煙影響範圍擴及松山、大安等區。北市建築管理工程處今（14日）表示，現場未設置適當安全措施造成火災危害，依建築法處9萬元罰鍰並勒令停工。

昨晚8點55分，位於松山區健康路325巷25弄12號對面的「鳴森苑」都更案工地地下三樓區域起火。消防員到場後，立即佈署6條水線進行防護與撲滅，燃燒情形迅速獲得控制。由於現場風勢助長，濃煙影響區域擴大至松山、大安地區，環保局已啟動空氣品質監測機制，應變中心共接獲松山、大安地區4件民眾反映空氣有異味的報案。

建管處今表示，施工場所地下室發生火災事故，無人受困，目前起火原因尚待調查釐清；而施工場所未設置適當安全措施，造成火災危害，違反建築法第63條，依同法第89條，承造人將處9萬元罰鍰並勒令停工。

建管處指出，後續工地應檢具火災事故原因調查報告、火災對結構影響評估鑑定及具體改善計畫後，始得復工。

