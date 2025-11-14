人間國寶作品！ 台南下營九龍太子宮600萬卯兔星君神像失竊

被偷走的卯兔星君，出自大師陳啓村的調刻作品。（九龍太子宮提供）

可惡！台南下營九龍太子宮奉祀的「卯兔星君」神像，今天（14日）凌晨2點17分被1名竊賊偷走，犯案時間不到5分鐘，竊賊看準國家工藝大師陳啓村的雕刻作品「卯兔星君」，直闖殿內抱走。

九龍太子宮奉祀主神是三太子，主委吳金燕說，「卯兔星君」是27年前在下營建廟時特地委請陳啓村大師雕刻，市價約600萬元，神像被偷，十分心痛，希望各界幫忙協尋。

台南市議員吳通龍表示，陳啓村在2019獲文化部登錄為國家重要傳統工藝傳統木雕保存者（人間國寶），2020年獲頒「國家工藝成就獎」，從廟內監視影像可看出竊賊從容不慌張，顯然有備而來，麻豆警分局應積極偵辦追緝竊賊、找回神像以安人心。

從監視影像，1名高挑的年輕男子穿著帽T外套、戴口罩，熟門熟路從九龍太子宮的後方、鄰居倉庫，打開廟的後門闖入，還低頭閃避監視器拍攝，到前殿時經過的香油錢、金牌都不拿，直接到卯兔星君的神位，取下保護的玻璃罩後，抱起神像再沿著原路從廟後的鄰居倉庫離開。

竊賊偷走神像，應是開車離去，否則應有接應人，麻豆分局獲報後派人調閱九龍太子宮、路口監視影像，現場採證，組成專案小組偵辦中。

竊賊只挑卯兔星君神像竊走。（九龍太子宮提供）

九龍太子宮。（記者楊金城攝）

卯兔星君的神位空空，九龍太子宮主委吳金燕對神像被偷感到痛心。（記者楊金城攝）

被偷走的卯兔星君，出自大師陳啓村的調刻作品。（九龍太子宮提供）

