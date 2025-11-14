詐欺逼債變死亡漩渦！豐原五口命案遺書內容曝 血淚控訴「無止盡壓榨」

檢方今天起訴李女並向法院求處15年以上徒刑。（資料照）

「到死都不知道公司名、地址」，這句寫在遺書上的控訴，成了豐原五口命案最刺痛人心的真相，隨著中檢起訴幕後主嫌「李團長」，除揭露李姓女子狠詐王家1536萬還惡劣逼債的犯行外，王家因崩潰絕望，捲入死亡漩渦留下的遺書內容，也揭開一家人被無止盡逼債、勒索、恐嚇壓垮的血淚控訴。

檢方調查指出，49歲主嫌李女自知財務崩盤，長期以「團購投資」「黃金套利」名義行龐氏騙局，不只詐騙王家五口，更包含另外7名被害人，其中王家共被騙走1536萬5003元，後來察覺投資金流怪異，拒絕繼續投錢，李今年6月起就以違約金等名目強索530萬元，成為被猛烈恐嚇、壓迫惡夢的開始。

王家五口不堪李女一再逼迫，7月2日集體走上絕路，遺書更揭露「到死都不知道公司名、地址，賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳。」更寫道：「我們笨、被騙，我們用死亡面對」，「希望我們家的死，可以不再讓他們傷害其他無辜的人」

檢方指出，本案之發生並非肇因於被害人的「笨」，而應歸咎於李女之「惡」，當豐原王家成員找不到存在的意義而選擇輕生了結一切，當被告無視生命逝去，仍然不斷編造謊言試圖卸責，量刑更成為重要的指引。今依詐欺、非法吸金、洗錢、偽造文書、恐嚇取財等罪嫌起訴李女，並向法院求處15年以上徒刑，以維持社會正義。

