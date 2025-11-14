為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    助理被誤認車手頭！ 李明璇批︰詐騙是台灣成長最快產業

    2025/11/14 13:56 記者葛祐豪／高雄報導
    李明璇（後）的19歲助理（前）前年被誤認車手頭，遭警方逮捕。（李明璇提供）

    李明璇（後）的19歲助理（前）前年被誤認車手頭，遭警方逮捕。（李明璇提供）

    國民黨「最美發言人」李明璇的許姓助理，2023年到星巴克幫她買咖啡，竟被田姓車手「亂槍打鳥」指控是詐騙集團的車手頭遭警方逮捕，全案最後經高雄地院判決還助理清白；對此，李明璇今（14日）痛罵，詐騙已變成「台灣成長最快的產業」!

    針對此案，李明璇表示，2023年競選時，許姓助理才19歲，第一次被警察帶走，嚇得整個人發抖，甚至當時為了不影響她的選舉，事發當下就立即退出輔選團隊工作。這段期間，他背負著不必要的壓力，身心煎熬，真的非常辛苦。但可悲的是，這樣的「嫁禍」不是第一次，也絕對不會是最後一次。

    李明璇批評，詐騙產業鏈已經成為台灣最大、最賺錢的「灰色產業」。詐騙案罰則又輕，根本沒有嚇阻力，導致整個產業鏈越做越大，甚至變成「台灣成長最快的產業」，太子集團詐騙案更是血淋淋的例子，打著投資名義吸金、收割民眾辛苦錢，受害者遍布各行各業，有人賠掉退休金，有人生計被掏空、夫妻離異、家庭破碎。這不是單一個案，是整個國家的痛。

    李明璇說，像她助理這樣，明明是無辜的好孩子，只是去買杯提神的咖啡，卻因為車手在附近「亂槍打鳥」就被拖下水。車手被抓到還敢繼續玩弄警方、繼續騙，隨便就能把矛頭指向無辜的路人，就是因為罰則太輕、成本太低。但當過內政部長的民進黨秘書長徐國勇，前陣子還一副事不關己的樣子說「全世界詐騙都很多，台灣不是唯一。」真的是道德淪喪，也難怪美國政府會把台灣列為詐騙重點打擊的國家。

    李明璇強調，治安不是口號，詐騙也不是一天播報的新聞而已，那是每一個普通人都可能遇到的噩夢！國家要做的不是只會組打詐辦公室，是真正去做加重刑責、阻斷金流、提升科技偵查能力，不讓詐騙成為躲在灰影中的高利產業。「助理的遭遇只是無數被波及者的一個縮影，詐騙不消滅，下一個倒楣的人就是你自己的家人、或是你自己!」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播