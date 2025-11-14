助理被誤認車手頭！ 李明璇批︰詐騙是台灣成長最快產業

李明璇（後）的19歲助理（前）前年被誤認車手頭，遭警方逮捕。（李明璇提供）

國民黨「最美發言人」李明璇的許姓助理，2023年到星巴克幫她買咖啡，竟被田姓車手「亂槍打鳥」指控是詐騙集團的車手頭遭警方逮捕，全案最後經高雄地院判決還助理清白；對此，李明璇今（14日）痛罵，詐騙已變成「台灣成長最快的產業」!

針對此案，李明璇表示，2023年競選時，許姓助理才19歲，第一次被警察帶走，嚇得整個人發抖，甚至當時為了不影響她的選舉，事發當下就立即退出輔選團隊工作。這段期間，他背負著不必要的壓力，身心煎熬，真的非常辛苦。但可悲的是，這樣的「嫁禍」不是第一次，也絕對不會是最後一次。

請繼續往下閱讀...

李明璇批評，詐騙產業鏈已經成為台灣最大、最賺錢的「灰色產業」。詐騙案罰則又輕，根本沒有嚇阻力，導致整個產業鏈越做越大，甚至變成「台灣成長最快的產業」，太子集團詐騙案更是血淋淋的例子，打著投資名義吸金、收割民眾辛苦錢，受害者遍布各行各業，有人賠掉退休金，有人生計被掏空、夫妻離異、家庭破碎。這不是單一個案，是整個國家的痛。

李明璇說，像她助理這樣，明明是無辜的好孩子，只是去買杯提神的咖啡，卻因為車手在附近「亂槍打鳥」就被拖下水。車手被抓到還敢繼續玩弄警方、繼續騙，隨便就能把矛頭指向無辜的路人，就是因為罰則太輕、成本太低。但當過內政部長的民進黨秘書長徐國勇，前陣子還一副事不關己的樣子說「全世界詐騙都很多，台灣不是唯一。」真的是道德淪喪，也難怪美國政府會把台灣列為詐騙重點打擊的國家。

李明璇強調，治安不是口號，詐騙也不是一天播報的新聞而已，那是每一個普通人都可能遇到的噩夢！國家要做的不是只會組打詐辦公室，是真正去做加重刑責、阻斷金流、提升科技偵查能力，不讓詐騙成為躲在灰影中的高利產業。「助理的遭遇只是無數被波及者的一個縮影，詐騙不消滅，下一個倒楣的人就是你自己的家人、或是你自己!」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法