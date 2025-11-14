竹縣議員朱健銘倡議成立動保警察 縣警局長：動保所可請求警方協助

新竹縣警局長林建隆（右）答詢議員朱健銘（左）時直言，縣警局內目前沒有動保警察的設置和相關計畫。（記者黃美珠攝）

無黨籍新竹縣議員朱健銘向來關注動保議題，他認為進步城市都很注重動物權益，所以今天總質詢時，他除要求新竹縣動物保護防疫所人力、經費必須再增加，儘速籌建新竹縣溪南地區的動保園區外，也問新竹縣警局長林建隆，有無可能成立動保警察，專責處理動保案件的可能？畢竟動保所沒有「武力」，有時查緝虐殺犬貓或其他動物事件時可能會面臨一定的危險。

林建隆說，動保法原則上多是行政罰，部分涉及刑罰的違法行為，像惡意虐待、甚至宰殺動物等，現行實務運作上，新竹縣動保所若有發現且進行偵辦，都可以請求警方協助。目前縣警局並沒有相關的組織設置，畢竟這個部分得要警政署核定。

不過儘管動保案件的主管機關是動保所，警政署仍有訂定相關的動保相關作業程序，把概論、實務課程都納入員警的常訓，等於所有警察都了解要怎麼處理動保案件。

以新竹縣50個派出所為例，就等於有50個派出所都能協助處理前述涉及刑罰的案件，去年也實際受理了31案，今年也配合查獲1件。但未來如果警力充沛、加上時代的演變和需求等因素，是否設立動保警察是可以思考的方向。

朱健銘說，目前6都有增設動保警察，他希望新竹縣也能有3到5名的動保警察或專責單位出現，以配合動保所出勤查辦虐殺動物的不肖者。而從1959動保專線受理案件量看，全縣從最初受理2000多件動保案件到現在已激增為6000多件，實際解決率約60％，他希望有動保警察加入後，案件解決率可以更加提升。

無黨籍新竹縣議員朱健銘向來關注動保議題，今天倡議縣警局成立動保警察。（記者黃美珠攝）

新竹縣警局長林建隆說，警察雖非動保案件的主管機關，但是為了配合查緝，確有把相關作業要點化成員警的常訓課程，讓每個警察、每個派出所都有能力協助動保所處理。（記者黃美珠攝）

