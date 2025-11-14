10歲童坐車熟睡錯過學校 獨自蜷縮公車站椅獲警協助

文山第一分局指南派出所警員莊家承、黃嘉誠，暖心安撫並協助通知校方與家長，讓學童平安返家。（記者鄭景議翻攝）

台北市一名年約10歲的學童，上週末獨自從樹林區搭乘公車準備前往板橋就學，卻因上課途中過於疲累熟睡，不慎坐過站，一路坐到文山區木柵動物園站。學童因不確定如何返程，獨自蜷縮在公車站椅上昏睡。文山第一分局指南派出所警員莊家承、黃嘉誠獲報後，迅速趕赴現場，暖心安撫並協助通知校方與家長，讓學童平安返家。

警方表示，當天上午接獲民眾報案，稱有學童在公車站昏睡，疑似身體不適，員警隨即趕赴現場處理。到場後發現這名年約10歲的學童獨自蜷縮在公車站椅上熟睡，員警將其喚醒關心。

經了解，學童自樹林區搭公車前往板橋，途中睡著坐過站，直到抵達終點木柵動物園站時才被司機提醒下車。因不確定返程方向與方式，便在公車站稍作休息，卻因疲累再度睡著。

考量當時氣候炎熱，員警擔心孩童身體不適，隨即通知119救護人員到場檢查，所幸經評估並無大礙。警方與救護人員同步聯繫學校確認身分，校方表示該生遲遲未到校，正在多方搜尋中，得知警方尋獲後深表感謝。

為避免孩童獨自在外發生危險，員警先行將其帶返派出所休息，並提供飲水及點心安撫情緒。稍後孩童母親到所接回，見孩子安然無恙，頻頻向警方致謝，肯定員警積極且貼心的協助。

