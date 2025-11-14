為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    10歲童坐車熟睡錯過學校 獨自蜷縮公車站椅獲警協助

    2025/11/14 13:53 記者鄭景議／台北報導
    文山第一分局指南派出所警員莊家承、黃嘉誠，暖心安撫並協助通知校方與家長，讓學童平安返家。（記者鄭景議翻攝）

    文山第一分局指南派出所警員莊家承、黃嘉誠，暖心安撫並協助通知校方與家長，讓學童平安返家。（記者鄭景議翻攝）

    台北市一名年約10歲的學童，上週末獨自從樹林區搭乘公車準備前往板橋就學，卻因上課途中過於疲累熟睡，不慎坐過站，一路坐到文山區木柵動物園站。學童因不確定如何返程，獨自蜷縮在公車站椅上昏睡。文山第一分局指南派出所警員莊家承、黃嘉誠獲報後，迅速趕赴現場，暖心安撫並協助通知校方與家長，讓學童平安返家。

    警方表示，當天上午接獲民眾報案，稱有學童在公車站昏睡，疑似身體不適，員警隨即趕赴現場處理。到場後發現這名年約10歲的學童獨自蜷縮在公車站椅上熟睡，員警將其喚醒關心。

    經了解，學童自樹林區搭公車前往板橋，途中睡著坐過站，直到抵達終點木柵動物園站時才被司機提醒下車。因不確定返程方向與方式，便在公車站稍作休息，卻因疲累再度睡著。

    考量當時氣候炎熱，員警擔心孩童身體不適，隨即通知119救護人員到場檢查，所幸經評估並無大礙。警方與救護人員同步聯繫學校確認身分，校方表示該生遲遲未到校，正在多方搜尋中，得知警方尋獲後深表感謝。

    為避免孩童獨自在外發生危險，員警先行將其帶返派出所休息，並提供飲水及點心安撫情緒。稍後孩童母親到所接回，見孩子安然無恙，頻頻向警方致謝，肯定員警積極且貼心的協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播