為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逆轉！包商提供中國製地毯遭海軍打槍 打官司討回工程款確定

    2025/11/14 13:42 記者楊國文／台北報導
    包商標得海軍基隆後勤支援指揮部修繕工程，提供中國製地毯慘遭海軍打槍，包商不服興訟，一審判包商敗訴，全案上訴，高等法院逆轉改判海軍應支付工程款136萬多元確定。（記者楊國文攝）

    包商標得海軍基隆後勤支援指揮部修繕工程，提供中國製地毯慘遭海軍打槍，包商不服興訟，一審判包商敗訴，全案上訴，高等法院逆轉改判海軍應支付工程款136萬多元確定。（記者楊國文攝）

    新北市林姓土木工業負責人前年標得海軍基隆後勤支援指揮部修繕工程，因驗收人員發現林男使用中國製地毯，經要求改善未果，終止合約，但林男認為有先經軍方查驗無誤後才進行施工，要求海軍支付136萬多元採購款，一審認定林姓包商未依合約提供我國製造地毯，判他敗訴；全案上訴，高等法院今改判林男勝訴，海軍應支付136萬多元，全案確定。

    林姓包商主張，前年10月31日與海軍基隆後勤支援指揮部簽訂「基支部綜合工廠修繕工程」採購案，約定契約金額共136萬5520元。承攬施工前，曾送材料送審單及相關資料供對方審查，經審核合格後才施工。

    不料，進入第二階段工程驗收時，軍方卻稱施作材料中的中國地毯，不符合工程採購契約投標資格，不願支付136萬餘元款項，因此向基隆地院提告要求海軍基隆後勤支援指揮部支付該工程款。

    林男庭訊表示，該工程採購契約投標須知中，未限定僅能使用我國原產地材料，而施工前有送交對方審查，且第一次進行查驗時，外包裝就可以看到產地為「中國常熟」，當時軍方派出的副工程師有拍照，未說不能用中國產品，等施工完才稱不合格規定，故要求軍方支付工程款項。

    基隆地院審理認為，兩造爭議的合約有提及需提供我國的材料，廠商卻以中國地毯施作，又未予改善，判林男敗訴。林男不服上訴。

    高等法院審理認為，兩造訂約時，市面上符合契約規格的地毯，均由國外廠商製造後，由經銷商進口販賣，無國產者，因此本契約關於林男應以國產地毯施作的約定，屬無法執行而無效；審酌本件投標須知僅記載我國廠商供應標的的原產地須屬我國，無特別載明原產地不得來自中國，故此工程並無國家安全法第11條規定的適用。

    高院認為，該工程主要目的為地面修復及地毯鋪設，此契約指定的地毯規格首重功能性及安全性，及一般地毯工程交易習慣，關於地毯原產地的指定，通常並非首要，林男依契約請求給付工程款，為有理由，改判海軍應支付136萬多元工程款確定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播