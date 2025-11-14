傳血照、嗆找「神經病」殺人！逼死豐原一家五口 女團購主變態手法曝

檢方今天起訴豐原五口命案主嫌李女，其恐怖的恐嚇索財內容也曝光。（資料照）

台中豐原五口命案隨著主嫌李女被起訴求刑，將一家五口推向絕境細節也浮上檯面，李女不斷向王家索討高達530萬元的不合理「違約金」，恐嚇訊息更是密集、激烈，甚至傳送割腕、滿手鮮血等照片，威脅稱「神經病殺人不會有罪」，使王家人身心備受折磨崩潰，最終走上輕生道路。

經查，李女取得某團購公司經營權後，因經營不善導致支票跳票、積欠薪資，只好頻繁向當鋪借貸度日，債務越滾越大，去年6月開始，透過張姓美容師結識王家五口，利用「龐氏騙局」手法詐得1536萬5千餘元，王家察覺有異表明不再追加資金，卻成為李女激烈威脅開始。

今年6月中旬起，李女頻繁透過Line傳訊給王家大姊與王母，以「違約金」為由索討530萬元，語氣極度強硬稱哥哥已請「精神病的人」在王家附近埋伏，揚言「神經病殺人也不會有罪」、「我現在真的很可怕。」更多次傳送割腕、滿身血跡等照片，配合訊息稱「每小時都可以給你看新增傷口」、「你等等就會看到抓狂的李菲菲」，用自殘、暴力畫面製造心理壓迫，並警告「鐵門也攔不住我」。

6月下旬，她更要王家在隔天「下午3點前」準備450萬元，並威脅將派人直接到店裡收錢，強調「後果自負」、「不要跟我說你忘記」，暗示砸店、傷人，在持續轟炸式恐嚇下，王家最終將房子拿去李女指定當鋪抵押借得200萬元，卻當場被李女取走其中176萬元，直到7月2日，王家五口不堪恐懼與財務重壓崩潰，最終選擇走上絕路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

