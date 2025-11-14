為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    實習懷孕遭逼墮胎、離職！律師林沄蓁怒告呂秋遠加碼追討150萬

    2025/11/14 13:27 記者劉詠韻／台北報導
    上個月雙方調解程序告吹，呂秋遠不承認對懷孕有歧視行為；林沄蓁則指出，至今未收到任何扶養費，甚至尿布奶粉都未獲提供。（資料照）

    曾在網紅律師呂秋遠事務所實習的女律師林沄蓁，去年與呂發生性關係懷孕後，指控呂逼迫墮胎並迫使她離職。經北市勞動局裁罰30萬元後，林女另提民事求償，台北地方法院今再開庭，林親自出庭主張權益，批評呂侵犯其工作權、生育權及人格權，求償金額從100萬元增至150萬元。庭末，法官諭知庭期將訂於明年1月6日進行辯論終結。

    林沄蓁指出，依最高法院見解，實習律師的資格應以實際工作內容判斷，包括撰寫書狀、參與會議及法律研究等，應具「持續性」。她質疑呂提供的工作日報表「屬臨訟製作且不完整」，難以作為訴訟證據。

    她表示，懷孕期間曾遭呂以LINE、簡訊、電話及約見等方式逼迫墮胎，且呂掌控的工作紀錄使員工權益無法保障。法官列出不爭執事項，包括林於2023年7月10日告知呂懷孕，以及8月2日訊息往來後林被迫離職；爭執事項則是林與宇達經貿法律事務所的雇用關係是否於5個月實習期滿即自動終止。

    此外，林沄蓁曾聲請傳喚張姓律師作證以證明實習期間，但法官認已有書面證據，駁回聲請；她亦請求呂秋遠提供2023年3月至8月的完整加班及出勤紀錄，呂訴訟代理人回應將於一個月內提供。

    庭末，法官整理雙方爭議與不爭議事項後，庭期將另訂於明年1月6日辯論終結。

    上個月雙方調解程序告吹，呂不承認對懷孕有歧視行為；林則指出，至今未收到任何扶養費，甚至尿布奶粉都未獲提供。

