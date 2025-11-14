股市大亨欠稅逾4千萬拒繳 偷藏2.5億被抓包遭管收

沈姓股市大亨欠稅4千多萬拒繳遭管收。（記者黃佳琳翻攝）

長年從事股市投資的74歲沈姓老翁，欠4107萬的稅金和罰款拒繳，行政執行署通知通知他繳款時，沈翁只打算從每月5千元國民年金分期繳納欠稅，卻被行政執行署執行官發現，沈翁不但從4家銀行偷偷轉移2億5千萬元現金，還把名下房產先賣給第三人後，再轉賣到女兒名下，明顯惡意逃稅，向法院聲請管收獲准。

行政執行署高雄分署指出，2021年間，沈姓老翁從一件不動產爭議訴訟中，和解獲得6千萬元收入，國稅局認定此筆金額應屬其他所得收入，但卻未依法申報，通知沈翁繳稅後，沈翁拒繳，稅金連帶罰金達4107萬元，但沈翁還是不理會，被移送至行政執行署強制執行。

請繼續往下閱讀...

執行官通知沈翁說明，沈翁竟「裝窮」，說自己只有每月5千元國民年金，只能從國民年金分期繳納欠稅，執行官不信，調查他的財產狀況，發現沈翁得知欠稅後，竟偷偷從4家銀行領走2億5千萬元現金藏至他處，還把名下的房產，先賣給第三人，再轉賣至女兒名下，甚至還跟老婆「假離婚」，營造淨身出戶的假象。

執行官認為沈翁惡意拒絕履行清償義務，再度通知他到案說明，但沈翁還是不配合，執行官以「顯有履行義務之可能，故不履行」、「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」及「拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告」為由，向法院聲請管收獲准。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法