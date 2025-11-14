ETmeta假投資吸金逾7億 檢起訴10人求重刑

ETmeta元宇宙投資平台涉吸金逾7億元。（資料照）

ETmeta元宇宙投資平台，聲稱為體育愛好者打造經濟利益的元宇宙平台，透過舉辦說明會招攬投資ETM平台幣，對外宣稱保證獲利，許多民眾紛紛入金，後期平台突關閉無法出金，憤而提告。台北地檢署調查，集團台灣區負責人吳承紘、何芳菲等10人，非法吸金逾7億元，依違反銀行法、加重詐欺等罪起訴，針對5名幹部求刑3年6月至10年以上徒刑。

起訴書指出，吳承紘、何芳菲加入自稱「熊總」、「蘇菲」、「David」等人所屬犯罪集團，擔任ETmeta投資平台台灣地區負責人，2024年起在大安區租用辦公室，由被告廖文理、洪亞姿擔任主講人，舉辦多場投資說明會，並用Line成立群組，向與會和群組內的民眾佯稱，「ETmeta註冊於美國的多元化體育生態園宇宙聚合平台，透過區塊鏈技術將體育全產業鏈數字化升級」。

ETmeta公司誆稱，公司業務分三階段，包括用戶會持有「ETM平台幣」，待ETmeta體育元宇宙上限，平台可以託管；投資方案分兩種，其中第一案為平台託管一天受益1％，每日結算；第二案為託管10天，每天穩定1至2％漲幅，可隨時換送泰達幣，且保證贖回本金。

此外，ETmeta公司還創立「社區獎勵」制度，鼓勵投資人招攬他人投資，共分5種階級，依招攬金額規模分別達10萬USDT 、30萬USDT、100萬USDT、300萬USDT、1000萬USDT者，依次為V1至V5等級，任何人均得成立俱樂部，俱樂部已多達50個以上。

未料，2024年10月28日「ETmeta APP」突然無預警關閉，許多投資人感到有異詢問時，廖文理以系統問題等理由拖延、塘塞，投資人懷疑受騙提告。檢方查出，ETmeta公司相當狡猾，廖文理等7名集團成員為製造資金斷點、隱匿犯罪所得，向投資人稱可以協助代購泰達幣，指示投資人綁定「ETmeta APP」的錢包地址。

檢察官今依違反銀行法非法經營銀行業務、加重詐欺等罪，起訴吳承紘、何芳菲等10人，並痛批被告擾亂社會經濟秩序，對國家經濟秩序管理造成危害，卻缺法治及尊重他人財產權觀念，建請法院審酌，吳承紘先前已涉銀行法非法經營收受存款業務罪，一審被判4年徒刑，如今再犯，應量處10年以上有期徒刑。

另有4名被告惡行重大，檢方分別建請量處各刑度，包括何芳菲8年以上徒刑、丁文宏5年以上徒刑、廖文理4年6月以上徒刑、洪亞姿3年6月以上徒刑。

