    首頁 > 社會

    普發現金1萬陸續入袋 金山警宣導可能詐騙手法

    2025/11/14 12:13 記者林嘉東／新北報導
    新北市警局金山分局偵查隊今天上午在萬里武聖堂舉辦反詐宣導講座，宣導詐團利用普發現金可能運用的詐騙手法，提升市民防詐意識與防詐能力。（記者林嘉東翻攝）

    新北市警局金山分局偵查隊今天上午在萬里武聖堂舉辦反詐宣導講座，宣導詐團利用普發現金可能運用的詐騙手法，提升市民防詐意識與防詐能力。（記者林嘉東翻攝）

    普發現金新台幣1萬元上路，內政部統計至10日，相關詐欺被害案件已發生7件，單件財損最高為367萬元。新北市警局金山分局為強化金山市民反詐騙防護意識，今（14日）上午在萬里武聖堂舉辦反詐宣導講座，宣導詐團利用普發現金可能運用的詐騙手法，以淺顯易懂的方式解說詐騙手法及防範技巧，提升市民防詐意識與防詐能力。

    武聖堂關懷據點長期投入地方公益，不僅是居民信仰的中心，更是凝聚社區力量的重要據點，金山分局識詐宣講團與武聖堂關懷據點合作，今天上午10點在武聖堂舉辦反詐宣導講座，針對當前正在普發現金1萬元的流程進行宣導，並透過案例分享，讓與會者市民能瞭解詐團利用普發現金可能運用的詐騙手法。

    為了關懷據點中的年長者，警方在宣導反詐時，除搭配視覺輔助材料，讓年長者能理解，準備多樣化的反詐小物，如防詐濕紙巾、提袋、吊飾等作為宣導紀念品發送，加深民眾對詐騙行為的辨識能力，遠離詐騙威脅。

    金山警分局長楊力強說，普發現金新台幣1 萬元上路，內政部統計至10日，相關詐欺被害案件已發生7件，單件財損最高為367萬元，因此打擊詐騙已是治安工作的「重中之重」，唯有地方政府、警力與社區緊密合作，才能建立完善的防詐網絡，未來金山分局會透過更多社區活動結合犯罪預防宣導，提升民眾的防範意識，將識詐知識向下扎根，建立一個安全無虞的社會。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北市警局金山分局偵查隊今天上午在萬里武聖堂舉辦反詐宣導講座，宣導詐團利用普發現金可能運用的詐騙手法，提升市民防詐意識與防詐能力。（記者林嘉東翻攝）

    新北市警局金山分局偵查隊今天上午在萬里武聖堂舉辦反詐宣導講座，宣導詐團利用普發現金可能運用的詐騙手法，提升市民防詐意識與防詐能力。（記者林嘉東翻攝）

