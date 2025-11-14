豐原五口命案始末！李女設「龐氏騙局」詐1536萬不認罪 檢批毫無悔意

檢方今起訴李女並建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

台中豐原五口命案，主嫌李女被指控以投資名義行詐、恐嚇被害人、甚至成為壓垮一家五口重要因素，卻在偵查過程中始終否認犯罪，甚至被認定有影響證人及妨害偵查之虞，檢方今天偵結起訴，痛批其毫無悔意，惡性重大，釀王家五口喪命，建請法院從重量處15年以上徒刑。

經查，李女因團購事業經營不善，陸續出現積欠薪資、支票跳票，為維持營運頻繁向當鋪借款，沉重債務壓力下竟虛構投資管道吸金，去年起，李女透過張姓美容師介紹結識豐原王家五口，以「團購投資」與「黃金套利」話術包裝成高報酬投資標的，不斷向王家展示金流獲利畫面，營造穩健可觀幻象，隨後以典型「龐氏騙局」手法，以後進款項支付前期投資人，使受害者誤信進而投入更多資金。

請繼續往下閱讀...

專案小組比對資金流後發現，王家五口共遭詐1536萬餘元，察覺異常後決定停止投入資金，李女竟反過來以「違約金」、「毀約成本」等名義強索 530萬元，並多次傳送恐嚇訊息施壓，為求免於威脅，王家甚至以自宅設定抵押向李女指定當鋪借款200萬元，當場即被李女取走176萬元，面對層層債務與心理壓迫，王家五口最終在今年7月2日選擇集體輕生。

檢方強調，李女明知自身財務已無正常周轉能力，仍以詐術吸金、恐嚇索財導致五條人命消逝，對社會造成重大衝擊，卻仍全盤否認犯行，綜合李女手段、動機、損害及態度，建請法院衡酌其惡性深重與對社會危害，從重量處有期徒刑15年以上之刑，以昭法紀。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

