男駕駛宿醉上路載愛妻就診 文山警開罰後助攔計程車

車輛煞不住，停在斑馬線上。（記者鄭景議翻攝）

50歲的朱姓男子，昨日上午因急著載愛妻前往台大醫院就診，儘管知道自己仍處於宿醉狀態，仍心存僥倖開車上路。朱男行經北市文山區羅斯福路口時，因煞車不及停在斑馬線上，還剛好停在正在執行交通整理的文山第二分局員警面前，當場被測得酒測值達每公升0.24毫克。警方依法開罰並將轎車移置保管，同時卻也暖心協助朱男攔計程車，讓其妻子能順利就醫。

文山第二分局萬盛派出所巡佐湯新政、警員許哲維於日前上午在羅斯福路與萬盛街口執行勤務時，發現一台轎車停等紅燈時煞車不及，佔用了斑馬線。員警見狀上前盤查，發現朱姓駕駛散發濃濃酒氣。

經了解，朱男坦言前一晚於松山區與友人聚餐飲酒，昨日清晨為載愛妻前往台大醫院就診，擔心遲到才匆忙上路，沒想到因宿醉反應變慢，煞車不及而違規佔用行穿道。

警方現場依道路交通管理處罰條例第35條第1項規定舉發，並當場移置保管車輛。員警也體恤朱男情況，隨後協助其攔計程車，讓其妻子能先行赴醫。

文山第二分局呼籲，飲酒後無論時間過多久，都應避免駕車。一旦宿醉反應變慢，極易發生危險，切勿心存僥倖，以免觸法。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

