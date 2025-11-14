為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    彰化某高職「格鬥賽」大門口開打！網友瘋傳熱議

    2025/11/14 11:48 記者顏宏駿／彰化報導
    兩派人馬在學校的大門口開打。（民眾提供）

    兩派人馬在學校的大門口開打。（民眾提供）

    南彰化一間高職發生「校園格鬥」，且開打的地方竟然就在學校大門口！這起衝突雖然不到1分鐘，但因為就在學校大門，又於上學時分，許多人目睹拍攝，並PO到網路，結果引發網友瘋傳。

    畫面中的學生在大門口開打，讓這間學校在網路爆紅，校方也緊急啟動輔導機制，警方也介入處理，希望穩定學生情緒、避免類似狀況再度發生。

    事件發生在13日早上8點07分，正值學生上學尖峰時段。數名學生在校門外馬路上突然發生拉扯，打得難分難捨，周圍聚集不少圍觀同學，氣氛一度緊張。幸好學務主任與幾位老師當時正在校門口執行交通導護，一看到狀況，立刻上前分開雙方，並將相關學生帶離現場。由於處理迅速，衝突未進一步升級為打群架，也未影響其他學生上課安全。

    雖然衝突不到1分鐘，但最尷尬的莫過於校方，因為衝突過程被路過民眾或學生拍下影片上傳網路，在社群平台瘋傳。警方得知後主動啟動調查，目前已確認有3名學生涉案，初步了解疑似因之前在網路上的留言引發不滿，雙方互看不順眼才在校外爆發衝突。詳細事發原因及責任歸屬，仍由警方進一步釐清中。

    校方表示，雖然衝突未造成人員受傷，但為避免學生情緒受影響及類似事件重演，將立即為全校學生安排心理輔導與法治教育，加強宣導網路使用規範及衝突處理方式。同時也呼籲學生，遇到問題應尋求師長協助，而非以暴力解決，共同維護校園安全。

