詐領助理費近900萬！國民黨前基市議員韓良圻判刑定讞 基檢啟動防逃機制

國民黨籍前基隆市議員韓良圻詐領助理費案，最高法院昨維持二審原判有期徒刑7年4月，全案定讞。（資料照）

國民黨籍前基隆市議員韓良圻涉以人頭詐領議員助理費及慰問金近900萬元，一審依貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」判刑8年；上訴二審後，查出犯罪所得為658萬餘元，因此改判有期徒刑7年4月。最高法院昨駁回上訴，全案定讞。基隆地檢署今（14日）啟動防逃機制，確保韓能如期到案執行。

韓良圻被控在5任議員期間，以簡姓人頭與乾兒子名義申報公費助理，詐領月薪及春節慰勞金共達889萬7109元，韓另被控教唆兒子韓東叡在無交易情況下，於公司帳冊虛列8萬元工程費，涉犯商業會計法填製不實會計憑證罪。

基隆地方法院依貪污治罪條例利用職務詐領財物罪，判處韓良圻8年徒刑、褫奪公權4年，並追繳未扣案犯罪所得893萬6738元；另教唆長子韓東叡填製不實會計憑證部分，則依涉犯商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳罪」判刑4月，得易科罰金12萬元。韓的助理楊士弘，依使公務員登載不實文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

基隆地檢署發言人、主任檢察官黃聖表示，韓良圻利用人頭詐領助理費案已判決確定，基隆地檢署依高等檢察署指示啟動防逃機制後，立即依法辦理限制出境、出海處分等相關防逃措施，並於近日核發傳票，傳喚韓到案執行。

