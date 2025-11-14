高雄小港半聯結車變換車道 釀連環車禍

白色轎車擦撞後衝過安全島，又與另部轎車碰撞。（民眾提供）

高雄市小港區今（14）日發生連環車禍，半聯結車駕駛李男疑因變換車道不當，擦撞同向黃男轎車，致轎車衝過安全島擦撞對向王男的轎車，黃男與副駕乘客2人受傷送醫，警方正釐清事故原因。

小港分局小港派出所、小港交通分隊上午9時5分許接獲通報，於小港區中山四路與大業北路口有交通意外事故，旋即派員到場處理，並測繪交通意外事故現場圖及指揮管制與疏導交通。

經查，53歲李男駕駛半聯結車行經中山四路北上快車道時，疑似變換車道不當，不慎擦撞同向53歲黃男所駕駛的轎車，致該車衝過安全島，又與對向39歲王男所駕駛的轎車發生擦撞。李、王2位駕駛未受傷，另黃男及車上乘客身體擦挫傷，經送小港醫院救治無大礙。

案經酒測均無酒駕情事，警方於現場指揮管制與疏導交通，9時55分排除道路障礙，交通恢復順暢。詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊進一步分析研判釐清。

李男駕駛的半聯結車發生擦撞事故。（民眾提供）

警方處置小港區中山四路車禍。（民眾提供）

