為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄小港半聯結車變換車道 釀連環車禍

    2025/11/14 11:14 記者洪臣宏／高雄報導
    白色轎車擦撞後衝過安全島，又與另部轎車碰撞。（民眾提供）

    白色轎車擦撞後衝過安全島，又與另部轎車碰撞。（民眾提供）

    高雄市小港區今（14）日發生連環車禍，半聯結車駕駛李男疑因變換車道不當，擦撞同向黃男轎車，致轎車衝過安全島擦撞對向王男的轎車，黃男與副駕乘客2人受傷送醫，警方正釐清事故原因。

    小港分局小港派出所、小港交通分隊上午9時5分許接獲通報，於小港區中山四路與大業北路口有交通意外事故，旋即派員到場處理，並測繪交通意外事故現場圖及指揮管制與疏導交通。

    經查，53歲李男駕駛半聯結車行經中山四路北上快車道時，疑似變換車道不當，不慎擦撞同向53歲黃男所駕駛的轎車，致該車衝過安全島，又與對向39歲王男所駕駛的轎車發生擦撞。李、王2位駕駛未受傷，另黃男及車上乘客身體擦挫傷，經送小港醫院救治無大礙。

    案經酒測均無酒駕情事，警方於現場指揮管制與疏導交通，9時55分排除道路障礙，交通恢復順暢。詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊進一步分析研判釐清。

    李男駕駛的半聯結車發生擦撞事故。（民眾提供）

    李男駕駛的半聯結車發生擦撞事故。（民眾提供）

    警方處置小港區中山四路車禍。（民眾提供）

    警方處置小港區中山四路車禍。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播