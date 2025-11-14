月薪122萬的引水人登船摔斷腿 10個月無法工作獲賠1296萬元

劉姓引水人登船不慎摔斷腿，獲賠1296萬元。示意圖，非當事人（資料照）

平均月薪高達122萬元的劉姓引水人，擔任順興輪進入高雄港的引水工作時，爬上繩梯登船不慎摔落，導致左腳挫傷併跟骨粉碎性骨折，長達10個月無法工作，他認為船公司未做好防護作業，提告求償1566萬元，法官認定船公司有責，判賠1296萬元。

判決指出，登記在塞席爾國的「順興輪」，負責人則是中國籍蔡姓男子，2021年8月18日，順興輪準備入高雄港裝貨，並補充船上民生物資，高雄引水辦事處派劉姓引水人搭乘交通船，停靠順興輪左舷梯組處，隨後攀爬繩梯欲登上順興輪，但攀爬過程中，順興輪的扶手欄杆未妥善固定，導致劉姓引水人從高處墜落，導致左腳挫傷併跟骨粉碎性骨折。

劉姓引水人認為船公司未做好防護作業，害他受傷無法工作賺錢，提告求償1566萬元；高雄地方法院審理時，蔡姓男子未到庭辯護，船公司則辯稱，是劉男自己未抓穩登船繩梯而摔下，順興輪所有權人或管理人並無過失，不應該賠錢。

但法官綜合相關事證後，發現船上扶手欄杆並非固定式，而屬活動式，每次有人員上下船需求時，皆會重新放下繩梯再重新插上扶手欄杆，曾有監管人提醒船公司扶手攔杆不固定會旋轉，不符合法規，但船公司卻一直沒有改善，因此認定船公司有責，並根據劉姓引水人平均月薪122萬元計算，判船公司和蔡男應連帶賠償1296萬元，可上訴。

