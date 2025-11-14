宜蘭市代會主席林智勇假車禍詐保 判4年6月定讞

判決指出，宜蘭市代會主席林智勇被控以奧迪自撞、再教司機製造假車禍企圖詐保未遂，最高法院維持4年6月刑度，全案定讞。（資料照）

曾五連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，4年前以市代會公務車製造假車禍，企圖詐領近百萬元保險金未遂。一審依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物未遂」罪，判刑4年6月、褫奪公權3年；二審維持原判。林不服再上訴，最高法院認定原判決認事用法並無違誤，今予以駁回，全案定讞。

林智勇出身政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星擔任過宜蘭縣議會議長。他32歲時首次參選宜蘭市代即當選，並隨即出任市代會主席，其後成功五連霸。

判決指出，林智勇於2021年6月駕駛市價約740萬元的自家灰色奧迪RS7，自撞電桿與水泥護欄。因僅投保丙式車體損失險，不理賠自撞事故，他遂策畫以市代會公務車製造假車禍，企圖申請公務車所投保的任意汽車第三人責任險及超額責任保險（俗稱「超跑險」），第三人車損最高可理賠1050萬元。

為此，林先讓奧迪摩擦電線桿，並高喊「從那裡撞下去」，指揮陳姓司機駕駛公務車從後方撞上奧迪，再由司機報案申請理賠。不過，保險公司發現事故電桿未塗上黃黑斜紋，奧迪車頭卻留有黃漆，質疑撞擊痕跡不符，陳男最後匆忙撤回理賠申請。

檢方認為，林智勇身為市代會主席，非但未以身作則，反而利用職務圖謀私利，事後還試圖卸責、誤導案情，將罪過推給司機，藐視司法，因此起訴並建請量刑7年、褫奪公權7年。

宜蘭地方法院一審依詐取財物未遂罪判刑4年6月、褫奪公權3年；高等法院二審認為，一審未將超跑險理賠金納入詐領未遂範圍，故撤銷部分犯罪事實，但罪名與刑度仍維持原判。

本案再經上訴，最高法院認定原判決認事用法並無違誤，今予以駁回，全案確定。

