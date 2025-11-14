8次來台專偷大賣場3C產品 港籍男子機場落網

警方現場查扣藍牙耳機4副、觸控筆2支（記者劉慶侯翻攝

38歲的吳姓香港籍慣竊，自去年底就鎖定台灣的各3C大賣場作為他劫掠的目標，一旦達到他盜竊的數量後，便迅速搭機離境。台北市刑警大隊根據日前受害的商家，逐步鎖定吳嫌，前日在他抵達桃園機場準備要潛逃出境時，透過國境大隊將他攔阻逮捕，起獲藍牙耳機4副、觸控筆2支等證物。

警方初步調查，吳嫌在不到一年的時間內，已來台高達八次左右，幾乎都是將贓物帶回香港銷贓，全案先依竊盜罪移送台北地方檢察署，將再溯源偵辦中。

請繼續往下閱讀...

台北市近期發生多家3C產品賣場的高單價藍芽耳機連續遭竊案件，造成店家損失慘重。經北市大隊偵查第一隊報案，經警方整合報案情資、調閱監視器，分析犯嫌作案手法、時間，逐步鎖定本月5日才持觀光簽免證自香港入境的吳姓嫌犯。

警方根據監視畫面調查，吳嫌在進入大賣場後，一旦鎖定要偷竊的產品，便先在商品櫃旁假裝講手機，趁顧客眾多、店員忙碌之際，以外套掩飾下手行竊。

由於警方確認吳嫌是香港籍，且是名慣竊，研判對方得手後應會潛回香港，於是立即通知境管單位先行將他列為境管對象，果然在日前對方要搭機離台時，馬上攔阻，北市刑大偵一隊再前往機場逕行拘提。

警方在吳嫌的行李箱內查扣藍牙耳機4副、觸控筆2支，隨後將他押返台北市刑警大隊部進行偵訊調查。

警方初步清查，吳嫌自113年11月起開始來台行竊，共計有8次之多，期間都是鎖定各高檔3C大賣場作案，每次得手後將贓物攜回至香港變賣，不法獲利高達新台幣十數萬餘元。全案依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法