    首頁 > 社會

    豐原五口命案偵結起訴！詐1536萬逼死全家 「李團長」起訴求刑15年

    2025/11/14 10:43 記者許國楨／台中報導
    李女被檢方具體求刑15年。（資料照）

    台中市豐原五口命案震驚社會，檢方認定「團購主」李女以假投資、龐氏騙局長期詐騙王姓一家五口共1536萬元，更以恐嚇與逼債手法造成被害人承受巨大壓力，最終釀成五人集體輕生悲劇，今正式依詐欺取財、等罪起訴，並具體求刑15年，痛斥其惡行重大、毫無悔意，要求法院從重量刑以昭法紀。

    這起案件起於王家大女兒加入社群團購，透過美容師好友介紹接觸李女，開始購買並代交「黃金投資」標的。因初期有收到回款與手續費，王家誤以為確有利潤可賺，陸續由家中其他成員加入投資。未料這一切僅是以「舊人資金支付新人回款」的典型龐氏騙局，幕後並無真實投資運作。

    檢方調查指出，李女於108年間事業經營不善欠下龐大債務後，於113年6月起開始以「團購黃金」「代購投資」等名義誘騙王家五口投資，共詐得超過1536萬元，更在期間盜刷另一名被害人信用卡4萬多元供自己花用。

    檢方自案發後成立專案小組每日開會，調閱金流、約談超過30人，並先後數度搜索台中、彰化等地相關地點，包括當舖業者與李女住處，扣得大量證據。李女於第一次約談時一度以「身體不適」拖延筆錄，但在第二波搜索後，檢方認定其涉案重大且有串證、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

    台中地檢署經過數月偵查今日偵結，依詐欺取財、銀行法、洗錢、偽造準私文書、恐嚇取財等罪起訴。檢方痛批，李女長期以虛假投資名義行詐，手段惡劣，釀王家五口喪命，具體求處15年刑期。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

