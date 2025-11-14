房屋交易糾紛竟朝友人潑汽油點火 買主被依殺人未遂罪起訴

57歲李姓男子因房屋糾紛，竟對友人潑汽油，遭檢方以殺人未遂罪嫌起訴。（記者謝武雄攝）

李姓男子與陳姓友人因房屋買賣有糾紛，去年11月8日晚間，李男買了汽油衝到陳男家中，拿著就往陳身上潑，還用打火機點火，陳的女友以及他的兒子見狀阻止也被潑及，導致三人都二、三度燒燙傷，其中陳燒燙傷面積達25％、陳的女友28％、兒子18％，全案偵結，檢方以殺人未遂罪嫌將李男起訴。

檢警調查，57歲李男於2020年間向陳姓友人以1180萬元購買房屋，嗣後陳認為房價不只於此，希望賣更高的價錢，要求李姓男子退還差價，雙方為此時有糾紛；李男竟購買汽油、帶著打火機衝到陳家理論並縱火，見陳等三人著火後逃離現場，陳的兒子向119報案送醫，李則騎車到楊梅投案，並坦承縱火。

檢察官認為李男行為除犯刑法殺人未遂罪外，另陳的兒子並未成年，為故意對未成年人殺人未遂，被告以一個行為犯上開數罪名，為想像競合犯，故從重依對未成年人殺人未遂罪嫌起訴。

