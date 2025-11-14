涉淘空遠航36億 張綱維二審仍判刑15年

高院今仍判決張綱維14年徒刑、可易科罰金部分判1年，可上訴。（資料照）

遠航董事長張綱維被控侵占遠航公司款項，並藉由貸款案將樺福旗下公司債務移轉給遠航，涉淘空遠航、詐貸合庫等近36億元，台北地院依違反證券交易法等罪判刑14年、可易科罰金部份判刑1年；張上訴高等法院仍否認犯罪，因配戴電子腳鐶顯示有7度違規而示警，改被當庭羈押，高檢署主張一審判刑過輕，高院今仍判決張14年徒刑、可易科罰金部分判1年，可上訴。

目前羈押中的張綱維未出庭聆判，無法得知他對判決看法。

台北地檢署調查，遠航公司因前董事長崔湧等人不法行為，財務出現重大危機，向法院聲請重整獲准。張綱維佯裝樺福集團自有資金充裕將注資遠航公司，詐得重整人資格，並取得遠航公司業務經營及財產管理處分權。

檢方調查，張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸資金來源，完成增資而獲取復航許可，虛增營收美化財報，並侵占遠航公司資金。張涉嫌在2015年至2016年間以「轉調樺壹款」名義，侵占遠航公司總計新台幣13億多元。

張綱維也明知遠航於2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，竟為將樺福集團關係人負債轉嫁拋給遠航公司承擔，於2016年間由遠航向合作金庫銀行台北分行貸款22億多元，並將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行現欠20億多元。

另外，遠航2015年底重整完成，隔年立即暴增嚴重財務赤字，張綱維等人為避免遠航公司遭民航局裁罰影響航權，明知「小坪頂房地」市場成交量低迷，竟於2017年12月29日將「小坪頂房地」過戶給遠航，讓遠航承受大批爛尾樓與難以整合開發的不動產，遭受重大財產損害。檢方依涉犯證交法特別背信等罪，起訴張綱維等人。

北院去年9月判張綱維14年徒刑，可易科罰金部份判1年徒刑，未扣案犯罪所得32億多元沒收，並命張配戴電子腳鐶，不得接近機場、港口、海岸線等地；遠航副董事長鄭晴文判刑3年，得易科罰金之刑8月；遠航協理陳建判1年3月得易科罰金之刑；合庫前董事長廖燦昌、放貸時擔任合庫副總的黃伯川等人獲判無罪。

全案上訴，高等法院發現，張配戴的電子腳鐶顯示有7度違規遭科技監控示警，其中有2次GPS定位在塭仔頭漁港附近，被認定有逃亡之虞，將他拘提到案並當庭收押。張曾以照顧癌母為由，聲請具保停押，但遭高院駁回。

高院開庭時，高檢署上訴主張，一審在虛增公司費用逃漏稅的部份，判決張綱維無罪乃不當，另有多項犯行量刑過輕。張否認犯行，喊冤稱應判他無罪，辯稱遠航是他自己1人獨資的公司，沒有被害人，向銀行貸款都有十足擔保，「不明白犯了什麼罪，讓我身敗名裂」。

