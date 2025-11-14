台中男不滿術後沒起色大暴走！先鐵槌砸醫院再去住院 2小時後落網

醫院玻璃門被砸破，滿地碎片。（民眾提供）

台中市西區平等澄清醫院昨（13日）晚驚傳暴力事件，張姓男子（52歲）自稱術後覺得「醫院沒把他的病醫好」，竟持鐵鎚將醫院玻璃門砸得滿地碎片，幸無人受傷，警方迅速調閱監視器循線追查，兩小時後在西屯區另家醫院將他逮捕到案，據了解，當時他正準備住院接受再次手術。

這起事件發生於昨（13日）晚間6時許，地點位於台中市西區平等街的平等澄清醫院大門，當時醫院入口突然傳出巨大破裂聲響，民眾與醫護嚇得一陣騷動，只見自動玻璃門瞬間碎裂，整個大廳入口布滿大片玻璃碎片，院方隨即封鎖現場並啟動緊急清理作業，所幸無人受傷。

警方調閱監視器後立即確認犯嫌為52歲張姓男子，並發現他犯案後騎車離去，經查，張男於10月底曾在該院手術，術後自覺治療效果不佳，多次與院方協調未果，也曾向相關單位投訴，甚至一度向醫護透露「要來砸大門」的威脅言語，未料真的動手。

警方追查後發現，張男原訂於今（14）日在西屯區另家醫院準備再動一次手術，昨晚犯案後竟仍依原計畫前往辦理住院，員警於晚間8時5分在院內將他逮捕，張男供稱因「術後治療無改善」才會情緒失控拿鐵鎚砸門洩憤，警方對其說詞持保留態度，警詢後依違反《醫療法》、恐嚇及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

張男犯案兩小時後被警方查緝到案。（民眾提供）

