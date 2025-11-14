李明璇助理買星巴克竟被捕！衰被詐團車手「亂槍打鳥」

曾被譽為國民黨「最美發言人」的李明璇，她的許姓助理去星巴克幫買咖啡，竟被員警誤認為詐騙車手頭包圍逮捕。（翻攝李明璇臉書）

曾被譽為國民黨「最美發言人」的李明璇，她的許姓助理去星巴克幫買咖啡，竟被員警包圍逮捕，並指控他是詐騙集團的車手頭，許男一臉無辜配合警方辦案，最後才釐清他是被田姓車手「亂槍打鳥」所害，法官也依誣告罪判田男徒刑5月。

判決指出，2023年12月14日中午12點多，擔任詐騙集團車手的田姓男子（詐斯罪部分判刑7月），將被害人邀至麥當勞十全店，準備進行面交時，被埋伏在旁的員警逮捕；田男落網後，員警問他有無共犯，田男為了減刑，不顧「江湖道義」供出上游，指有一個「體型胖、染金髮的男子」是車手頭，人在隔壁星巴克等他。

請繼續往下閱讀...

員警低調前往星巴克蒐證，果然看到一名外刑特徵相符的嫌犯，經拍照給田男指認後，田男信誓旦旦說：「對！就是他」，員警聞後見機不可失，立即包圍星巴克，並順利逮捕被控是車手頭的許姓男子。

許男被逮後直喊冤，還說自己是李明璇的助理，他是在幫老闆買咖啡，不是詐騙車手頭，李明璇接到消息，也趕去派出所作證，並拿出自己與許男的對話紀錄，證明是她叫許男去星巴克買咖啡，並指定「牛肉可頌可以」、「玫瑰蜜香，謝謝」，她的助理跟詐騙集團無關。

高雄地方法院審理時，田男仍堅稱許男是他的上線，還說自己欠他12萬才被迫去當車手；但法官檢視許男當天的穿著，發現當時李明璇正投入高雄第8選區的立委選戰，許男也穿著印有「璇」字的競選服飾，法官也認為，如果他真的是車手頭，怎麼可能穿著如此高調易辨視的服裝出現在公共場所，因此不採信田男說詞，依誣告罪判田男徒刑5月。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法