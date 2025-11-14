為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鹿港塑膠工廠失火 熱煤油加熱機室燒成一片濃煙

    2025/11/14 09:58 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣鹿港鎮一家塑膠工廠今天清晨驚傳失火，火勢一度猛烈，所幸搶救得宜，把災情降到最低。（消防局提供）

    彰化縣鹿港鎮詔安里田洋巷一家塑膠工廠，今（14日）清晨5點多驚傳失火，火勢一度猛烈，報案人指出是一樓鐵皮廠房起火，所幸當時沒有人員受困，消防局獲報立刻出動線西、鹿港、福興等多個分隊，人車一路馳往現場，抵達後立即佈設水線灌救，約30分鐘就控制火勢，未讓災情擴大，也無人員傷亡，起火原因仍待鑑定調查。

    消防人員於5點22分抵達後發現，這座佔地約500平方公尺的塑膠工廠內部濃煙猛烈，燃燒範圍集中在熱煤油加熱機室，連帶波及部分機台及緊鄰鐵皮牆面，燃燒面積約15平方公尺。現場雖存放約20公升煤油，但沒有延燒風險，消防員立即拉線壓制。

    彰化縣消防局表示，火勢在5點30分獲得控制、5點44分撲滅，為避免火苗復燃，消防人員持續降溫並用熱顯像儀反覆檢測，直到6點33分確認完全熄滅。這場火警共出動14台各式消防車、1輛救護車及28名消防人員；所幸火勢未釀成傷亡，財損與火警原因仍待調查。

    消防人員抵達現場，1樓廠廠房火海烈焰沖天。（消防局提供）

