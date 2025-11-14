為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》台北看守所誤釋人犯 新北院急裁定限制出境出海、警方逮回

    2025/11/14 09:41 記者陳彩玲／台北報導
    台北看守所爆發誤放人犯事件，新北一名許姓男子涉毒品、妨害自由等案件遭檢方通緝，去年被逮後因他案發監執行，直到10月服刑屆滿。新北地院考量許男2度逃亡遭通緝，尚有妨害自由案待審理，在許男即將獲釋前夕召開羈押庭，裁定許男服刑期滿後續押；未料，北所疑似作業疏忽，將許男錯誤釋放，合議庭緊急裁定許男限制出境、出海8月，並通知移民署、海巡署協助執行。

    對此，新北院內部人士透露，在司法警察全面協助下，許男已於10月30日逮捕歸案，現已入北所羈押中。

    據了解，許男前科累累，不僅有多次吸毒、傷害紀錄，還涉妨害自由案件遭通緝，是地方頭痛人物，去年10月被逮捕歸案，當時採尿檢測，又被驗出毒品陽性反應，檢方另分案將他起訴。

    新北地院審理時，考量許男2022年1月才因吸毒被送觀察、勒戒執行結束，並獲檢方不起訴處分，卻在3年內再犯、漠視法令禁制，審酌其坦承於新北土城某處所，將二級毒品安非他命放置玻璃球吸食器內燒烤吸食煙霧，今年7月判處3月徒刑，得易科罰金9萬元。

    另一方面，新北地檢署調查許男涉入的妨害自由案件時，發現他和另6名友人，於去年初持開山刀、鎮暴槍討債，將被害人綑綁毆打後，又將人押至鶯歌某處民宅監禁，依妨害自由等罪將他起訴。

    由於許男不僅涉毒品案，先前也有傷害等案件判刑定讞，去年通緝被捕後，陸續發監執行，今年10月25日服刑屆滿，但審理其妨害自由案件的法官憂心，許男有多次逃亡遭通緝前科，若將他釋放恐難以追溯，於10月23日召開羈押庭，裁定他服完刑後繼續羈押。

    未料，台北看守所疑似作業疏忽，未注意法官押票，於10月25日將許男釋放，導致法官的預防性羈押全數化為烏有，合議庭得知此情後，立即通知司法警察至許男住處及經常出沒地查察，但均未果，因此緊急再下強制處份，許男自10月27日起限制出境、出海8月，所幸3日後逮捕歸案。

