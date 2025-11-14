高雄輕軌旁驚險車禍 大貨車撞路樹箱體崩塌波及1騎士

大貨車自撞路樹後箱體崩塌在２車道上，造成該路段車輛無法通行。（民眾提供）

高雄市苓雅區大順三路輕軌旁，今（14）日上午6點多發生一起驚險車禍，1輛大貨車行駛途中車箱碰撞到路樹，箱體當場崩解塌落，波及一旁騎機車的男騎士，騎士受擦挫傷送醫救治，車禍發生時的巨大聲響，嚇壞不少用路人和附近住戶。

據了解，當時大順三路近建國一路的車流量並不小，事發地點緊鄰輕軌聖功醫院站，當時輕軌列車剛駛離車站，道路上不少汽機車行駛，大貨車箱體崩塌時就佔了2個車道，當時幸好有多車閃避而過，僅有１名騎士被波及，但也影響該路段車流阻塞。

苓雅分局交通分隊指出，警方於今早6點42分接獲車禍通報，經了解，蔡男（51歲）駕駛營業用大貨車沿大順三路往南行駛，蔡男的車箱碰撞右側路樹，車箱崩塌波及左側騎乘機車的陳男（40歲），蔡男未受傷，陳男則是擦挫傷送醫治療，意識清楚無大礙，雙方駕駛均無酒駕。

警方調閱監視器佐證，初步分析事故原因為蔡男未注意車前狀況及兩車並行之間隔，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

機車騎士遭大貨車箱體崩塌波及，受傷送醫。（民眾提供）

監視器拍下車禍發生時的狀況，有多輛汽機車行駛在大貨車旁，連忙閃避。（民眾提供）

