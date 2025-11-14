涉詐判緩刑 男子又當詐團車手被逮判2年、罰金8萬

前案判緩刑，男子又加入詐騙集團當車手。（資料照）

吳姓男子曾因詐騙案被逮獲判緩刑，但吳男於去年10月間透過通訊軟體Telegram群組，加入詐騙集團擔任車手，陸續以假投資手法在苗栗縣頭份市與被害人面交50萬，吳男再轉交給詐騙集團其他成員，吳男後來被逮，苗栗地院法官審理時認為，吳男不珍惜前案緩刑改過機會，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年，併科罰金8萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，犯案所得4000元沒收。

吳男被逮後坦承犯案，假冒詐騙集團所稱的投資公司專員向被害者收取50萬「投資」款項，並稱以4000元為報酬擔任車手跑腿，並已將被害人交付金額轉給上游；檢方偵結後，也具體依詐欺犯罪危害防制條例請求法官對吳男量處有期徒刑1年9個月以上刑度。

法官怒斥吳男，指吳男正值年輕，卻不思依循正途獲取穩定經濟收入，且前有因犯加重詐欺罪案件經法院判決宣告緩刑，目前仍在緩刑期，吳男卻不知珍惜緩刑自新機會再度加入詐騙集團擔任車手，有課予相當程度刑罰必要。

