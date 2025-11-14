拿美國駕照在台開車撞傷騎士 6旬婦非屬「無照駕駛」未加重刑度

婦人旅居美國，沒有台灣駕照但有持有加州護照，撞傷機車騎士，南投地院法官，未視為無照駕駛加重其刑，判處拘役50日。（記者陳鳳麗攝）

一名6旬婦人開車在埔里鎮市區道路，跨越雙黃線迴轉，撞到對向機車，機車騎士倒地右腳掌骨折，婦人無台灣駕照，但在美國加州領有駕照，是與我國駕照相互承認的國家，因此肇事時不是「無照駕駛」，不適用道交處罰條例的加重其刑規定，南投地院法官以過失傷害罪名判拘役50日，若易科罰金折合5萬元。

63歲蔡姓婦人是在去年7月底中午11點多，開車沿南投縣埔里鎮中正路由北往南方向行駛，發現路線錯誤，直接跨越雙黃線迴轉，開到對向車道後，張姓騎士騎機車行經該處，兩車碰撞機車倒地，騎士右側足部第一蹠骨基部粉碎性骨折，蔡婦留在原地等警方到場，並承認是肇事者。

南投地檢署檢察官偵辦時認為，道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款規定，未領有本國駕照致人受傷得加重其刑，惟蔡婦雖未領有台灣駕照駕車，但有美國加州駕照。

道路交通安全規則第50條第5項規定，與我國駕照相互承認的國家依平等互惠原則辦理，持美國加州政府核發的合法有效駕駛執照，可持用於國內駕駛汽車，蔡婦尚非屬「無照駕駛」，自不用依道路交通管理處罰條例第86條第1項規定加重其刑，檢方向法院聲請簡易判決。

南投地院簡易法庭法官，以過失傷害罪名，判處拘役50日，如易科罰金，折合5萬元。

