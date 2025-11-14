3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現

新竹地院判准3個不想養老爸的子女「免養」，因為當年做爸爸的不僅家暴全家，也從沒扶養過他們長大。（記者黃美珠攝）

6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。

子女們的悲鳴讓法官心疼裁准所求之外，就連這名失格老爸也良心發現，當庭承認孩子們所說的一切，也同意3人不用孝養他。

新竹地院裁定指出，男子跟前妻結婚20多年，先後育有3名子女，其中2人有嚴重的先天性心臟病，1人更持有重大傷病卡。但男子沒有一天有為人父的自覺和擔當，賺了錢都拿去買酒，從沒負擔過家計。其前妻只好靠拾荒、做手工、四處打零工養活一家子，當家用不足、繳不出學費跟2個重症孩子的醫藥費時，他就叫前妻回去娘家求救舉債，以致3名子女中唯一身體強健的，在年僅小學的年紀就必須開始打工。

此外，男子酒後還會動輒打罵小孩，有時半夜無故命3人起身罰站、罰跪、半蹲、或高舉椅子。當有人力氣用盡無法高舉時，他就拿東西砸、拿棍子打小孩；其前妻不僅被恐嚇不准報警，有時上前勸阻也會連帶遭殃。

後來男子跟前妻協議離婚便人間蒸發完全斷聯，兄妹3人現在能長大成人，仰仗的全是母親，難怪3人要請法官認證他們不用扶養如今老、病的父親。

