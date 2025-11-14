為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現

    2025/11/14 08:25 記者黃美珠／新竹報導
    新竹地院判准3個不想養老爸的子女「免養」，因為當年做爸爸的不僅家暴全家，也從沒扶養過他們長大。（記者黃美珠攝）

    新竹地院判准3個不想養老爸的子女「免養」，因為當年做爸爸的不僅家暴全家，也從沒扶養過他們長大。（記者黃美珠攝）

    6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。

    子女們的悲鳴讓法官心疼裁准所求之外，就連這名失格老爸也良心發現，當庭承認孩子們所說的一切，也同意3人不用孝養他。

    新竹地院裁定指出，男子跟前妻結婚20多年，先後育有3名子女，其中2人有嚴重的先天性心臟病，1人更持有重大傷病卡。但男子沒有一天有為人父的自覺和擔當，賺了錢都拿去買酒，從沒負擔過家計。其前妻只好靠拾荒、做手工、四處打零工養活一家子，當家用不足、繳不出學費跟2個重症孩子的醫藥費時，他就叫前妻回去娘家求救舉債，以致3名子女中唯一身體強健的，在年僅小學的年紀就必須開始打工。

    此外，男子酒後還會動輒打罵小孩，有時半夜無故命3人起身罰站、罰跪、半蹲、或高舉椅子。當有人力氣用盡無法高舉時，他就拿東西砸、拿棍子打小孩；其前妻不僅被恐嚇不准報警，有時上前勸阻也會連帶遭殃。

    後來男子跟前妻協議離婚便人間蒸發完全斷聯，兄妹3人現在能長大成人，仰仗的全是母親，難怪3人要請法官認證他們不用扶養如今老、病的父親。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播