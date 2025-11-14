藍委鄭天財前助理牽線 前國土署分署長吳瑞安索賄百萬判3年8月

國土管理署前南區分署長吳瑞安收賄，判刑3年8月。（資料照）

國土署南區分署前分署長吳瑞安，經由國民黨立委鄭天財前助理張騰龍牽線，涉嫌向廠商陳登來索賄百萬元，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑3年8月。

檢方指出，2014年到2023年間，被告吳男任職營建署（改制後稱國土署）期間，負責高雄、台南、屏東等區域的前瞻道路品質計畫及生活圈道路計畫等業務，對各地方政府提案送審的公共工程補助計畫申請案件，及後續履約具有影響力。

請繼續往下閱讀...

陳登來因長期承攬各縣市道路設計監造標案，並曾在履約過程遭受刁難，後經張騰龍牽線而認識吳瑞安，陳為了讓標案能夠順利，並欲承攬屏東縣某道路監造標案，乃於2020年6月9日在高雄某海產餐廳，將100萬元交予張，張再私下轉給吳，還要他多照顧陳登來。

橋頭地院審酌吳等3人均認罪，依涉嫌違反貪污治罪條例，判處吳有期徒刑3年8月，陳和張各處易科刑6月，其中張另應接受法治教育及向公庫支付15萬元，並宣告緩刑4年，張和陳因未上訴而定讞。吳男則不服判決上訴，案經高雄高分院審結宣判，仍然維持原審徒刑，尚未定讞。

