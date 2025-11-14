為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    藍委鄭天財前助理牽線 前國土署分署長吳瑞安索賄百萬判3年8月

    2025/11/14 07:03 記者鮑建信／高雄報導
    國土管理署前南區分署長吳瑞安收賄，判刑3年8月。（資料照）

    國土管理署前南區分署長吳瑞安收賄，判刑3年8月。（資料照）

    國土署南區分署前分署長吳瑞安，經由國民黨立委鄭天財前助理張騰龍牽線，涉嫌向廠商陳登來索賄百萬元，被高等法院高雄分院依違反貪污治罪條例，判處有期徒刑3年8月。

    檢方指出，2014年到2023年間，被告吳男任職營建署（改制後稱國土署）期間，負責高雄、台南、屏東等區域的前瞻道路品質計畫及生活圈道路計畫等業務，對各地方政府提案送審的公共工程補助計畫申請案件，及後續履約具有影響力。

    陳登來因長期承攬各縣市道路設計監造標案，並曾在履約過程遭受刁難，後經張騰龍牽線而認識吳瑞安，陳為了讓標案能夠順利，並欲承攬屏東縣某道路監造標案，乃於2020年6月9日在高雄某海產餐廳，將100萬元交予張，張再私下轉給吳，還要他多照顧陳登來。

    橋頭地院審酌吳等3人均認罪，依涉嫌違反貪污治罪條例，判處吳有期徒刑3年8月，陳和張各處易科刑6月，其中張另應接受法治教育及向公庫支付15萬元，並宣告緩刑4年，張和陳因未上訴而定讞。吳男則不服判決上訴，案經高雄高分院審結宣判，仍然維持原審徒刑，尚未定讞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播