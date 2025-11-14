女1810萬訂橋頭預售屋！建商因「台積電」反悔轉賣4452萬 下場慘了

高市知名建設公司疑因台積電設廠利多消息而毀約，被高等法院高雄分院判決賠償。（記者鮑建信攝）

高市曾姓女子購買橋頭某預售屋店面，談妥1810萬元並下定金後，知名大建設公司疑因台積電設廠利多消息而反悔，並以4452萬元轉售他人，被高等法院高雄分院認定毀約，判決賠償2822萬元。

原告曾女指出，某知名建設公司在橋頭地區推出預售屋，由待銷公司負責銷售。2019年7月間，她以2萬元定金，預購其中店面S1，對方承諾保留第1順位優先購買權利。後經公司林姓經理向建設董事長的特助爭取後，同意以1810萬元出售，她當場付訂金10萬元。

不料，她欲簽訂正式買賣合約時，建設公司竟反悔不認帳，實因當時台積電到橋頭設廠利多消息所致，甚至在房屋蓋好後，以4452萬元轉售他人，導致她損失2822萬元。

被告建設公司則說，兩造就房地買賣價金具體付款方式、契約簽訂日期及有關其他費用之負擔、貸款、交屋約定、違約等均未合意，買賣契約無從成立。況且，預訂單上並有註明「此價位須經公司同意，否則已繳價金無息退還」、「此價位須經公司同意始可售出，如不同意原金無息退還，均無條件解約」等語，曾女主張不可採。

橋頭地院調查，據兩造所提證物和證人證詞，認定買賣預約已成立，且未經合法解除仍屬有效，建設公司即負有簽立買賣本約的義務，卻在未訂立本約前，擅將該房地出售予第3人並辦妥所有權移轉登記，認定有過失，判決賠償2822萬元，建設公司不服上訴，被高雄高分院駁回，全案尚未定案。

