為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女子擅闖無人旅社休息、充電 挨告判拘役

    2025/11/14 06:22 記者王捷／台南報導
    周姓女子趁著有房客出門，侵入無人旅社休息區，法院認定侵入住宅，判拘役20日得易科罰金。（民眾提供）

    周姓女子趁著有房客出門，侵入無人旅社休息區，法院認定侵入住宅，判拘役20日得易科罰金。（民眾提供）

    因為無人旅社興起，豈料成為另類「寄生上流」。台南警方指出，有疑似街友記住無人旅社的大廳密碼，進入休息、充電，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判拘役20日得易科罰金。

    周女明知道無人旅社屬管制出入的旅宿場所，非一般人得任意進入，且她並非房客，她刻意在旅店外趁其他房客出門時，自動管制門未及關閉的時候擅闖館內。會館執行長發現異狀通報警方，現場照片與大廳監視影像均留存，警方復提取監視錄影光碟佐證。

    五分局公園派出所表示，受理報案後調閱周邊監視器比對行跡，鎖定周女並通知到案。據了解，她進入後在一樓休息區為手機充電，無擴大破壞或竊取行為，但已涉無故侵入住宅，警方依程序將人函送台南地檢署。

    警方指出，周女的案子不是個案，轄區內也曾有類似的案件曾發生，有街友在住過無人旅社後記住密碼，等過一段時間又回去按密碼打開房門去休息，讓業者很困擾，建議業者應該要定時更換密碼。

    法院審酌，周女高中畢業，經濟狀況勉持，尚無前案紀錄，犯後於警詢與偵查階段均坦承，但沒有跟告訴人達成民事和解。量處拘役20日，並諭知易科罰金折算標準每日1000元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播