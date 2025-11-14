女子擅闖無人旅社休息、充電 挨告判拘役

周姓女子趁著有房客出門，侵入無人旅社休息區，法院認定侵入住宅，判拘役20日得易科罰金。（民眾提供）

因為無人旅社興起，豈料成為另類「寄生上流」。台南警方指出，有疑似街友記住無人旅社的大廳密碼，進入休息、充電，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判拘役20日得易科罰金。

周女明知道無人旅社屬管制出入的旅宿場所，非一般人得任意進入，且她並非房客，她刻意在旅店外趁其他房客出門時，自動管制門未及關閉的時候擅闖館內。會館執行長發現異狀通報警方，現場照片與大廳監視影像均留存，警方復提取監視錄影光碟佐證。

請繼續往下閱讀...

五分局公園派出所表示，受理報案後調閱周邊監視器比對行跡，鎖定周女並通知到案。據了解，她進入後在一樓休息區為手機充電，無擴大破壞或竊取行為，但已涉無故侵入住宅，警方依程序將人函送台南地檢署。

警方指出，周女的案子不是個案，轄區內也曾有類似的案件曾發生，有街友在住過無人旅社後記住密碼，等過一段時間又回去按密碼打開房門去休息，讓業者很困擾，建議業者應該要定時更換密碼。

法院審酌，周女高中畢業，經濟狀況勉持，尚無前案紀錄，犯後於警詢與偵查階段均坦承，但沒有跟告訴人達成民事和解。量處拘役20日，並諭知易科罰金折算標準每日1000元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法