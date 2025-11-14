為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中華工程多事之秋！民生社區工地大火 濃煙竄天擴及松山大安區

    2025/11/14 00:28 記者鄭景議／台北報導
    北市松山區一處都更工地大火。（記者鄭景議翻攝）

    （記者鄭景議翻攝）

    台北市松山區民生社區「鳴森苑」都更案工地，昨（13）日晚間發生火警，現場濃煙直竄天際，濃煙影響範圍擴及松山、大安等區。北市災害應變中心一度接獲4件民眾報案反映空氣中出現異味。消防單位迅速趕抵並全力灌救，所幸火勢已獲控制，無人員受困或傷亡。

    中華工程承攬「鳴森苑」案，旗下建案「陶朱隱園」17樓住戶買家砍價9000萬後，昨在民生社區的工地發生火警。昨晚8時55分，位於松山區健康路325巷25弄12號對面的「鳴森苑」都更案工地地下三樓區域起火。消防到場後，立即佈署6條水線進行防護與撲滅，燃燒情形迅速獲得控制。

    由於現場風勢助長，濃煙影響區域擴大至松山、大安地區，環保局已啟動空氣品質監測機制，應變中心共接獲松山、大安地區4件民眾反映空氣有異味的報案。

    承攬該工地的中華工程隨後發布聲明指出，火勢第一時間由現場工務人員發現，無人員傷亡，財物損失有限，目前現場已全面封鎖並配合消防及相關主管機關調查起火詳細原因。

    中華工程表示，將以本次事件為警惕，即刻召開內部檢討會議，並同步進行強化工安管理與預防機制，包括全面檢視各工地臨時用電系統、強化工安教育訓練，以及完善緊急通報與應變流程，確保工地安全與周邊居民的安心。

