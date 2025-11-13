11/13 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台北、台中

11月13日開獎的第114000275期今彩539頭獎開2注；第114000091期威力彩頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

11月13日開獎的第114000275期今彩539頭獎開2注，由台北市中正區信陽街11之1號的「信陽彩券行」以及台中市大甲區孟春里經國路1878號1樓的「日南來就發彩券行」開出；第114000091期威力彩頭獎則摃龜。

第114000091期威力彩中獎號碼為「第一區：02、09、11、15、26、34，第二區：04」。頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共39注中獎，每注可得2萬元；伍獎共187注中獎，每注可得4000元；陸獎共1387注中獎，每注可得800元；柒獎共2236注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1848注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6810注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6202注中獎，每注可得100元。

第114000275期今彩539中獎號碼為「13、18、20、23、36」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共305注中獎，每注可得2萬元；參獎共7982注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3451注中獎，每注可得50元。

第114000275期39樂合彩中獎號碼為「13、18、20、23、36」，四合共22注中獎，每注可得21萬2500元；三合共552注中獎，每注可得1萬1250元；二合共19547注中獎，每注可得1125元。

第114000275期3星彩中獎號碼為「408」，壹獎共51注中獎，每注可得5000元。

第114000275期4星彩中獎號碼為「3517」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

