病情沒起色遷怒？台中莽男持鐵槌砸醫院 玻璃門碎滿地嚇壞眾人

澄清醫院平等院區的玻璃門被砸破，滿地碎片。（民眾提供）

台中澄清醫院平等院區今（13日）傍晚驚傳暴力事件，張姓男子（52歲）持鐵鎚將醫院玻璃門砸得滿地碎片，幸無人受傷，警方晚間8時5分在西屯區將他逮捕到案，漏夜偵辦並釐清動機中。

事發在今天傍晚6時許，位在西區平等街的澄清醫院平等院區門口玻璃遭毀損，只見門口地板散落滿地玻璃碎片，原本明亮通透的自動門已破裂變形，現場一度封鎖，醫護人員和等待就診民眾驚魂未定，目擊者表示，玻璃破碎聲響驚人，碎片散落範圍涵蓋大廳入口整排地面，並有部分碎片卡在門框與門檻間，造成通行不便。

醫院隨即啟動應急措施，清理現場並暫時封閉受損區域，確保安全，經查，張男初步供稱，因長期到該醫院就醫及回診，仍未見病情改善心生不滿，今天才會騎乘機車攜鐵鎚至現場，將醫院門外玻璃敲碎洩憤後離去，警方對其說詞持保留態度，全案詢後將依違反《醫療法》、恐嚇及毀損罪移送台中地檢署偵辦。

第一分局強調，警方絕不容忍暴力行為，對於醫療機構遭受威脅或毀損，將強力執法，維護醫療環境安全，呼籲民眾理性表達訴求，切勿以違法方式解決爭議。

