為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    遊客墾丁散步跌落懸崖死亡 家屬請求國賠2連敗

    2025/11/13 20:56 記者鮑建信／高雄報導
    郭男跌落墾丁青蛙石步道傷重不治，家屬請求國家賠償近800萬元，被高雄高分院判決敗訴。（資料照）

    郭男跌落墾丁青蛙石步道傷重不治，家屬請求國家賠償近800萬元，被高雄高分院判決敗訴。（資料照）

    郭姓遊客在墾丁青蛙石濱海步道散步發生意外死亡，家屬認為墾丁國家管理處未設警告標誌有疏失，要求賠償近800萬元，高等法院高雄分院認為郭因踩空掉落懸崖死亡，仍判決墾管處不用賠償。

    2023年3月4日上午，郭男和家人前往墾丁國家公園內青蛙石濱海步道散心，他走在前面，跌落步道下方約2層樓高珊瑚礁岩上，經送醫急救後仍不治。郭男家屬認為步道未設置警示標誌或警語，亦未設有安全護欄等設施，要求墾丁國家公園管理處賠償醫藥費和精神撫慰金共796萬元。

    被告墾管處則說，停車場區旁設置告示牌，遊客安全注意事項載明「本園區以未經人工敷設之自然地區為主體，請自行注意野外安全」。又說，步道主要以維持原有生態、地形與地貌為管理原則，故無法全面性設置安全輔助設施，亦不宜過多人為設施，改變其地形與地貌。

    屏東地院和高雄高分院調查，認為墾管處已盡告知義務外，郭男不小心踏出步道邊緣踩空，跌落懸崖死亡，判決家屬敗訴，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播