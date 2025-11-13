遊客墾丁散步跌落懸崖死亡 家屬請求國賠2連敗

郭男跌落墾丁青蛙石步道傷重不治，家屬請求國家賠償近800萬元，被高雄高分院判決敗訴。（資料照）

郭姓遊客在墾丁青蛙石濱海步道散步發生意外死亡，家屬認為墾丁國家管理處未設警告標誌有疏失，要求賠償近800萬元，高等法院高雄分院認為郭因踩空掉落懸崖死亡，仍判決墾管處不用賠償。

2023年3月4日上午，郭男和家人前往墾丁國家公園內青蛙石濱海步道散心，他走在前面，跌落步道下方約2層樓高珊瑚礁岩上，經送醫急救後仍不治。郭男家屬認為步道未設置警示標誌或警語，亦未設有安全護欄等設施，要求墾丁國家公園管理處賠償醫藥費和精神撫慰金共796萬元。

被告墾管處則說，停車場區旁設置告示牌，遊客安全注意事項載明「本園區以未經人工敷設之自然地區為主體，請自行注意野外安全」。又說，步道主要以維持原有生態、地形與地貌為管理原則，故無法全面性設置安全輔助設施，亦不宜過多人為設施，改變其地形與地貌。

屏東地院和高雄高分院調查，認為墾管處已盡告知義務外，郭男不小心踏出步道邊緣踩空，跌落懸崖死亡，判決家屬敗訴，仍可上訴。

