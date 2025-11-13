孤獨死悲歌！台中住戶水費暴增 破門驚見獨居嬤成白骨

因用水量異常水公司前往查看未果，會同警方才驚見曾婦已陳屍屋內死亡多時。（示意圖）

台中市北屯區今（13）日下午傳出一起令人鼻酸的「孤獨死」案件，82歲曾姓婦人長期獨居，因近兩個月用水量暴增，引起自來水公司注意前往查看，經多次敲門無回應通報里長、社工及警方到場協助破門，這才驚見她已陳屍屋內，遺體嚴重腐爛化為白骨，初步研判死亡已超過兩個月。

這起事件震撼社區，也再次揭露高齡獨居者「孤獨死」的現實，據了解，曾婦平時個性內向，與家人往來不多，鄰居僅知她常在夜間前往宮廟活動，偶爾會撿拾雜物堆放門口，但近兩、三個月來，眾人未再見過她身影，以為只是外出或身體不適，沒想到竟傳出憾事，只是住家周遭並未飄出惡臭味，因此遲遲未被發現。

警方今午1時26分接獲通報，台水公司因發現該戶2個月用水量高達6千度，懷疑有異狀查看未果，遂請里長與社工到場協助，破門進入後發現曾婦已明顯死亡，遺體腐爛嚴重，廚房及浴室水龍頭仍持續流水，研判死亡後水源仍未關閉，導致用水異常暴增。

現場初步勘驗，屋內並無遭竊或打鬥痕跡，排除外力介入，警方通知曾婦家屬到派出所製作筆錄，女兒表示已半年未與母親連絡，對死因暫無意見，警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。

