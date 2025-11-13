害搜索撲空！律師丁啟修淪北聯幫毒梟內線 開庭認罪求緩刑

北聯幫成員組槍毒走私集團，將總值約3億元的毒品及制式槍械藏入名牌包，以海運走私來台。（資料照）

士林地檢署偵破北聯幫3億元槍毒跨國走私案，揪出辯護律師淪為「內線」。律師丁啟修涉嫌在承辦案件過程中，向毒販共犯洩漏偵查機密，導致警方搜索行動撲空，錯失關鍵緝毒時機，已嚴重違反刑事訴訟法及律師倫理，檢方依刑法洩密罪起訴，並建請法院從重量刑且不宣告緩刑。今開庭時，丁男坦承犯罪，並懇請法官給予緩刑機會。

全案起於，檢警調查，王、俞二人自2023年起勾結境外毒梟，以Coach名牌手提袋夾藏毒品、槍枝及零件，自美國以海運報關方式輸入台灣。首批貨在2023年5月間寄出，內藏13公斤大麻成功入境，由王、俞等人轉售牟利。之後見計畫可行，再於2024年間派張、劉赴美負責測試、包裝與寄送毒品，並租屋分裝，利用真空機密封後置入名牌包中偽裝出口。

檢警追查發現，該集團承租基隆七堵區民宅作為毒品包裝據點，暗中經營跨國運毒網絡，今年集團下游楊姓毒販被逮。當時尚未落網的同夥劉哲維、張田發現此事，找上替落網成員辯護的律師丁啟修，由丁假裝擔任楊的辯護人，實際上要丁去看守所，釐清楊向警方透露多少販毒集團秘密。

丁啟修以受家屬委任為由，向士林地檢署出具委任狀，前往看守所律見時，得知檢警已掌握販毒集團組織結構，及上游分裝場據點位置等偵查機密，竟將警詢重點與律見內容抄寫成筆記，交由張田拍照後傳給同夥，劉、張隨即火速轉移七堵民宅內的大批毒品，使警方於6月持搜索票前往時撲空。

檢方痛批，丁啟修身為律師，卻背離職業倫理、濫用律見特權洩漏偵查資訊，嚴重干擾司法程序，建請法院從重量刑且不宣告緩刑，以示懲儆。

