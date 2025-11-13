月薪46K起！投檢加強打詐 招考檢察官助理

南投地檢署加強打詐行動，今年將招考檢察官助理，月薪4萬6000元起。（記者劉濱銓攝）

南投地檢署配合中央打擊詐欺行動，並獲法務部增聘「檢察官助理（簡稱檢助）」指示，今年將招考檢察官助理1名，月薪4萬6000元起，工作為協助檢察官辦理案件的程序審查、卷證整理等，報名自今（13日）起至11月24日止。

南投地檢署表示，由於各地詐騙案件頻傳，為加強檢警打詐量能，並協助檢察官工作，此次公開招考檢助正取1名，擇優備取若干名，由於過去南投地檢署的檢助報名不算踴躍，即便此次僅招考1名，但仍有不小的錄取機會。

待遇依「檢察官助理遴用訓練業務管理及考核辦法」敘薪，月薪4萬6000元起，惟檢助為約用人員，並非正式公務員，主要工作為協助檢察官辦理案件程序事項的審查、卷證整理，法律問題研究、資料蒐集分析，以及交辦事項等。

報名自即日起至11月24日止，12月4日舉行筆試（刑法、刑事訴訟法、洗錢防制法、毒品危害防制條例，佔總成績50％），筆試前12名能參加12月18日口試（佔總成績50%），其餘招考事項可上官網。

