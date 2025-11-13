太子集團洗錢案》10銀行曾通報52次異常 調查局：均掌握

太子控股集團被控在柬埔寨從事洗錢及詐欺犯罪，檢、警、調掃蕩該集團在台公司。（資料照）

太子集團在台洗錢案持續延燒，金管會主委彭金隆昨在立法院表示，集團相關帳戶自2019年有異常交易情形，並陸續向調查局通報52次等語，引發外界議論，質疑檢調機關無作為。對此，調查局今天發聲明表示，近6年共研編26件與太子集團相關金融情報，除分送友軍單位，也持續進行情資交換，美方公布制裁名單時，才能及時掌握集團試圖脫產等情事。

調查局表示，洗錢防制處自2019年底，陸續接獲銀行申報太子集團案相關對象或法人資料，經綜整情資後，先後研編加值金融情報26件，並即時分送予檢警機關等友軍單位，以及本局相關業務單位參處，才能協助勾勒出太子集團組織輪廓。

請繼續往下閱讀...

調查局指出，在多方情資交換下，已掌握太子集團在台洗錢，以及資產持有概況，並即時掌握被告李守禮、邱子恩等人，在美國司法部公布制裁名單後，第一時間試圖將勞斯萊斯等9輛豪車過戶脫產；另一方面，也能精準查扣集團持房產、豪車、銀行帳戶等大額資產。

彭金隆昨表示，太子集團2018年進入台灣，此次洗錢案涉及60個帳戶和10家銀行，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結10家銀行的相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢追查金流，並針對10家涉案銀行約詢，且初步查核結果10家銀行的大額通報都符合規定。

金管會銀行局進一步說明，整個體系包括金融機構通報，也有調查局分析應用，並由執法機關再採取動作。目前已向10家銀行了解，金融機構2019年以來都有做大額申報跟疑似洗錢申報，2019年以來共計52次申報動作，銀行風險模型也有辨識出異樣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法